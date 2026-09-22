Η Μεσόγειος θερμαίνεται δύο φορές ταχύτερα από τον πλανήτη - Πάνω από 150 επιστήμονες στη Λεμεσό για την κλιματική κρίση

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη Μεσόγειο και η ανάγκη για έγκαιρα και επιστημονικά τεκμηριωμένα μέτρα προσαρμογής και μετριασμού βρέθηκαν στο επίκεντρο της τελετής έναρξης του 8ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου MedCLIVAR, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνος Σολομωνίδης», στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, στις εργασίες του συνεδρίου, που ολοκληρώνεται την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, συμμετέχουν πάνω από 150 επιστήμονες, από 25 χώρες, μαζί με εκπροσώπους δημόσιων φορέων.

Οι συζητήσεις, προστίθεται, επικεντρώνονται στην επιστήμη του κλίματος, στην αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, καθώς και στην έρευνα για την υποστήριξη της χάραξης πολιτικής και την ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας, ενώ υπογραμμίζεται ότι «η περιοχή της Μεσογείου θερμαίνεται περίπου δύο φορές ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής να αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες δεκαετίες».

Κατά την τελετή έναρξης, ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου, Δρ Σταύρος Μαλάς, υπογράμμισε ότι, σε μια περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας, η κλιματική αλλαγή δεν μπορεί να χάσει τη θέση της στις περιφερειακές προτεραιότητες, καθώς αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες μακροπρόθεσμες προκλήσεις για την περιοχή μας.

Τόνισε ότι η αντιμετώπισή της απαιτεί συνεχή έρευνα και διεθνή συνεργασία, ενώ αναφέρθηκε και στον ρόλο του Ινστιτούτου Κύπρου στην ανάπτυξη της κλιματικής έρευνας και στην προώθηση της επιστημονικής διπλωματίας για την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Σε χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης, υπογράμμισε τη σημασία της φιλοξενίας του συνεδρίου στη Λεμεσό και τη δέσμευση της πόλης για κλιματική ουδετερότητα έως το 2030. Αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία του Δήμου με την επιστημονική κοινότητα, συμπεριλαμβανομένου του Ινστιτούτου Κύπρου, για την ανάπτυξη ανθεκτικών και βιώσιμων λύσεων.

Εξάλλου, προσθέτει η ανακοίνωση, ο ερευνητής στο Κέντρο Αριστείας για την Κλιματική και Ατμοσφαιρική Έρευνα (CARE-C) του Ινστιτούτου Κύπρου και επικεφαλής της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου, Δρ. Γιώργος Ζίττης, μίλησε για τη σημασία του MedCLIVAR ως διεθνούς επιστημονικού δικτύου για την καλύτερη κατανόηση των κλιματικών αλλαγών και των επιπτώσεών τους στη Μεσόγειο.

Υπογράμμισε, επίσης, τον ρόλο του για την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, όπου ήδη καταγράφονται σημαντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με συχνότερα και εντονότερα επεισόδια ακραίας ζέστης, παρατεταμένης ξηρασίας, έντονων βροχοπτώσεων και πλημμυρών, που επηρεάζουν το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία.

Οι εργασίες του 8ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου MedCLIVAR θα συνεχιστούν έως την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, με παρουσιάσεις και συζητήσεις για τις σύγχρονες εξελίξεις στην επιστήμη του κλίματος και τις κλιματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Μεσόγειος.

Πηγή: ΚΥΠΕ