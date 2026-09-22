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Υπογραφή συμβολαίων για τον νέο Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός επισφράγισε την ανάληψη καθηκόντων των κ.κ. Γιώργου Καρατζιά και Λουκά Λαγούδη στην ΕΚΚ

Στο γραφείο του Υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού, βρέθηκαν σήμερα ο κ. Γιώργος Καρατζιάς και ο κ. Λουκάς Λαγούδης για να θέσουν την υπογραφή τους στα Συμβόλαια που επισημοποιούν την ανάληψη των νέων τους καθηκόντων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος, αντίστοιχα. Ο διορισμός τους ισχύει ήδη από τις 15 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, η σημερινή υπογραφή σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περιόδου για την ΕΚΚ με ανθρώπους που διαθέτουν τις γνώσεις και την εμπειρία να την οδηγήσουν με συνέπεια. «Εύχομαι στον κ. Καρατζιά και στον κ. Λαγούδη καλή δύναμη στα νέα τους καθήκοντα και το Υπουργείο Οικονομικών παραμένει στη διάθεσή τους για να στηρίξει το έργο τους», ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παραμένει η Αρχή που εποπτεύει την κεφαλαιαγορά στην Κύπρο για την προστασία των επενδυτών και την εμπιστοσύνη στο χρηματοοικονομικό σύστημα του τόπου. Λειτουργεί ως ανεξάρτητη Εποπτική Αρχή διατηρώντας όπως προβλέπει ο σχετικός Νόμος στενή συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

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