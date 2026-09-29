Πυρκαγιά σε καλαμιώνα κοντά στον Άγιο Σωζόμενο – Επιχειρούν Πυροσβεστική και εθελοντές

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε καλαμιώνα παρά την Κοινότητα Αγίου Σωζόμενου, σύμφωνα με ανάρτηση του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, στην πλατφόρμα Χ.

Σύμφωνα με τον κ. Κεττή, στο σημείο ανταποκρίθηκαν δύο στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λευκωσίας, ενώ για υποστήριξη έσπευσε και το οργανωμένο εθελοντικό σύνολο ΑΤΛΑΣ-ΔΙΑΣ.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, για βοήθεια στην επιχείρηση ανταποκρίνεται και το οργανωμένο εθελοντικό σύνολο Blue Heart.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη.