Στο επίκεντρο τα γιοτ του Τούρκου επιχειρηματία που φέρονται να βρίσκονται στη Ρόδο

Πολυτελή γιοτ που φέρονται να συνδέονται με τον προφυλακισμένο πρόεδρο της εταιρείας Pusula Portföy Yönetimi, Μουχάμεντ Γιαρίζ, βρίσκονται στη Ρόδο, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα.

Στο επίκεντρο της μεγάλης χρηματιστηριακής έρευνας στην Τουρκία βρίσκεται το γιοτ «Pusula», μήκους 26 μέτρων και εκτιμώμενης αξίας περίπου 3,5 εκατ. ευρώ, το οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρίσκεται στη νέα μαρίνα της Ρόδου. Στο νησί φέρεται να βρίσκεται επίσης το «Junior Amor», αξίας περίπου 500.000 ευρώ.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι στις 2 Σεπτεμβρίου, ενώ εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Γιαρίζ, ο επιχειρηματίας φέρεται να πέρασε από τη Μαρμαρίδα στη Ρόδο με το πολυτελές γιοτ «Amor», αξίας περίπου 14,5 εκατ. δολαρίων.

Επικαλούμενος μαρτυρίες, Τούρκος δημοσιογράφος υποστηρίζει ακόμη ότι με το ίδιο σκάφος ενδέχεται να μεταφέρθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό στο εξωτερικό. Η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις ελληνικές αρχές.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το γιοτ «Pusula» μεταφέρθηκε από την Τουρκία στη Ρόδο ενώ η δικαστική έρευνα βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη. Η εξέλιξη αυτή εγείρει ερωτήματα για πιθανή απομάκρυνση περιουσιακών στοιχείων εκτός Τουρκίας.

Οι τουρκικές αρχές έχουν ήδη επιβάλει δεσμεύσεις και κατασχέσεις σε περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με την υπόθεση, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται πολυτελή αυτοκίνητα μεγάλης αξίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν η Τουρκία έχει υποβάλει επίσημο αίτημα προς τις ελληνικές αρχές για τη δέσμευση των σκαφών που βρίσκονται στη Ρόδο.

Πηγή: ΚΥΠΕ