Κύπρος: Πού μπορεί να χτυπήσει η επόμενη πλημμύρα - Οι 43 περιοχές που κινδυνεύουν να «βουλιάξουν» [χάρτης]

Τα τελευταία χρόνια, λόγω της κλιματικής αλλαγής, τα καιρικά φαινόμενα εκδηλώνονται όλο και πιο ακραία, με αποτέλεσμα τη δημιουργία κρίσεων, κρίσεων με μεγαλύτερη συχνότητα σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια. Σε αυτές ανήκουν και οι πλημμύρες, μετά από μεγάλης έντασης βροχοπτώσεις. Είτε ποτάμιες αιφνίδιες πλημμύρες (flash floods), οι οποίες ιστορικά έχουν τις μεγαλύτερες επιπτώσεις, είτε αστικές. Καταστροφές στην Κύπρο ήδη άρχισαν να παρουσιάζονται και σε καλοκαιρινούς μήνες, όπως η πρόσφατη καταιγίδα της 29ης Αυγούστου, που είχε ως αποτέλεσμα η Πυροσβεστική να δεχθεί μεγάλο αριθμό κλήσεων για αντιμετώπιση περιστατικών, κυρίως στην επαρχία Λευκωσίας. Για τη συνέχεια οι π...