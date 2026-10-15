«Έβρεξε» προβλήματα σε όλη την Κύπρο: Απεγκλωβισμοί, πλημμύρες και μπλακ άουτ - «Παρέλυσε» το οδικό δίκτυο (εικόνες + βίντεο)

Σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν στις επαρχίες Λάρνακας και Πάφου, όπου οι έντονες βροχοπτώσεις και οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν πλημμύρες και βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, αφήνοντας πολλές περιοχές χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Η ένταση των καιρικών φαινομένων αποτυπώνεται και σε βίντεο από τον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου στη Δεκέλεια, όπου καταγράφεται η σφοδρότητα της καταιγίδας που έπληξε την περιοχή.

Σε κινητοποίηση τέθηκαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία και συνεργεία των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Πάφου και Λάρνακας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προέκυψαν από τις έντονες βροχοπτώσεις.

Απεγκλωβίστηκαν έξι τουρίστες στον Ακάμα

Στο Φαράγγι του Άβακα, στον Ακάμα, η Αστυνομία προχώρησε στον απεγκλωβισμό έξι τουριστών, οι οποίοι παγιδεύτηκαν από τα ορμητικά νερά που προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχές.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού πραγματοποιήθηκε και στην περιοχή Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα, όπου οδηγός παγιδεύτηκε μέσα στο όχημά του, το οποίο ακινητοποιήθηκε εξαιτίας της συσσώρευσης νερού στο οδόστρωμα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε αριθμό κλήσεων στην επαρχία Λάρνακας, με τα περιστατικά να αφορούν κυρίως την ανάγκη ανοίγματος οχετών ομβρίων υδάτων σε πλημμυρισμένους δρόμους, καθώς και την παροχή βοήθειας στον εγκλωβισμένο οδηγό.

Στο σκοτάδι περιοχές της Λάρνακας και της Πάφου

Σοβαρά προβλήματα παρουσιάστηκαν και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου να καταγράφει πολλαπλές βλάβες και τα συνεργεία της να κινητοποιούνται για την αποκατάστασή τους.

Στην επαρχία Λάρνακας, διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σημειώθηκαν σε περιοχές της Αραδίππου, καθώς και στις κοινότητες Μελίνη, Οδού και Ορά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΑΗΚ, στην Αραδίππου η διακοπή καταγράφηκε στις 18:11, με την αρχική εκτίμηση να τοποθετεί την αποκατάσταση γύρω στις 20:30. Στη Μελίνη και την Οδού οι διακοπές σημειώθηκαν στις 17:50 και στην Ορά στις 17:51, χωρίς να έχει ανακοινωθεί τότε εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης.

Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφηκαν στην επαρχία Πάφου, όπου διακοπές ηλεκτροδότησης επηρέασαν τις Κάτω Αρόδες, την Ίνεια, την Αχέλεια, τον Κάθικα και την Πέγεια.

Στις φλόγες όχημα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας

Αναστάτωση προκλήθηκε γύρω στις 5:45 το απόγευμα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, στο ύψος της Μονής, όταν όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από πρόσκρουση στο προστατευτικό κιγκλίδωμα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ο οδηγός κατάφερε να εξέλθει από το αυτοκίνητο χωρίς να τραυματιστεί. Λόγω του περιστατικού έκλεισε η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας με κατεύθυνση τη Λευκωσία, με την τροχαία κίνηση να διοχετεύεται μέσω της δεξιάς λωρίδας. Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας για ρύθμιση της κυκλοφορίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για κατάσβεση της φωτιάς. Η Αστυνομία κάλεσε τους διερχόμενους οδηγούς να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα και να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας.

Πτήση από τη Γλασκώβη προσγειώθηκε στη Λάρνακα

Η κακοκαιρία επηρέασε και τις αεροπορικές μετακινήσεις, καθώς πτήση από τη Γλασκώβη, η οποία είχε προορισμό το αεροδρόμιο Πάφου, προσγειώθηκε τελικά στο αεροδρόμιο Λάρνακας.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν παράλληλα προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται επί ποδός για την αντιμετώπιση των περιστατικών.

Κατολισθήσεις, πτώσεις πετρών και πυκνή ομίχλη στα ορεινά

Ιδιαίτερα δύσκολες ήταν οι συνθήκες και στην ορεινή περιοχή της επαρχίας Λεμεσού, όπου σημειώθηκαν καταρρακτώδεις βροχές, ενώ η πυκνή ομίχλη περιόρισε σημαντικά την ορατότητα στο οδικό δίκτυο.

Παράλληλα, καταγράφηκαν κατολισθήσεις και πτώσεις πετρών σε διάφορα σημεία, κυρίως στους δρόμους Πλατρών – Τροόδους, Αμιάντου – Τροόδους και Καλού Χωριού – Ζωοπηγής.

Προβλήματα παρουσιάστηκαν και στην περιοχή Πλατανιών, στην επαρχία Λευκωσίας, όπου η συσσώρευση λάσπης στο οδόστρωμα δημιούργησε επικίνδυνες συνθήκες για τους διερχόμενους οδηγούς.

Η Αστυνομία κάλεσε τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα και να διατηρούν ασφαλή απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα, λόγω των επικίνδυνων συνθηκών που επικρατούσαν σε τμήματα του οδικού δικτύου.