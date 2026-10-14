Σφυροκοπά την Κύπρο η κακοκαιρία: Πλημμυρισμένοι δρόμοι στη Πάφο, διακοπές ρεύματος και πυκνή ομίχλη - Τι αναφέρει οι Αστυνομία

Σύμφωνα με την ενημέρωση των Αρχών, ο δρόμος Πέγειας προς Λάρα έχει καταστεί ακατάλληλος για τη διέλευση οχημάτων λόγω υπερχείλισης του ποταμού.

Άνοιξαν οι ουρανοί στο Πισσούρι, ομίχλη στον δρόμο Παλαιχωρίου

Επιπλέον σύμφωνα με την Αστυνομία, έντονη βροχόπτωση επικρατεί στην περιοχή Πισσουρίου, με αποτέλεσμα η ορατότητα στο οδικό δίκτυο να είναι περιορισμένη.

Στο μεταξύ έχουν σημειωθεί και διακοπές ηλεκτροδότησης σε αρκετές περιοχές της επαρχίας Πάφου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή, με καταρρακτώδεις βροχές και ισχυρούς ανέμους. Συγκεκριμένα, χωρίς ρεύμα βρίσκονται περιοχές όπως Κάτω Αρόδες, η Ίνεια, η Αχέλεια, ο Κάθικας και η Πέγεια.

Επιπρόσθετα, λόγω πυκνής ομίχλης στην περιοχή Παλαιχωρίου, η ορατότητα στο οδικό δίκτυο είναι πολύ περιορισμένη.

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, να διατηρούν ασφαλή απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους.

Μήνυμα Cy Alert

Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται εν μέσω αυξημένης κινητοποίησης των αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς η Πολιτική Άμυνα έχει ήδη προχωρήσει στην αποστολή προειδοποιητικών μηνυμάτων μέσω του συστήματος CY Alert, ενημερώνοντας τους πολίτες για την πορτοκαλί προειδοποίηση που βρίσκεται σε ισχύ από τις 15:00 της Τετάρτης μέχρι τις 05:00 το πρωί της Πέμπτης.

Τα μηνύματα αποστάλθηκαν στις επαρχίες που εκτιμάται ότι αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο από την κακοκαιρία, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

Σύμφωνα με την Πολιτική Άμυνα, βαρομετρικό χαμηλό επηρεάζει την περιοχή, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για ισχυρές καταιγίδες, έντονες ριπές ανέμων και πιθανή χαλαζόπτωση.

Βίντεο από το Νέο Χωριό Πάφου:

Στο επίκεντρο Πάφος, Λεμεσός και Λάρνακα

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι προβλέψεις για τα δυτικά και νότια παράλια, όπου αναμένεται να εκδηλωθούν τα εντονότερα φαινόμενα.

Όπως ανέφερε νωρίτερα στο ΚΥΠΕ ο Μετεωρολογικός Λειτουργός Ανδρέας Χρυσάνθου, η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει ολόκληρη την Κύπρο, με τις επαρχίες Πάφου, Λεμεσού και Λάρνακας να βρίσκονται στο επίκεντρο των ισχυρότερων βροχοπτώσεων και καταιγίδων.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η ένταση και η διάρκεια των φαινομένων δεν θα είναι ομοιόμορφες σε όλες τις περιοχές, επισημαίνοντας ότι οι ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλώνονται μεμονωμένα.

Για τη Λευκωσία προβλέπονται επίσης βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ωστόσο τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ηπιότερα σε σύγκριση με εκείνα που θα επηρεάσουν τις δυτικές και νότιες παράκτιες περιοχές.

Η Πολιτική Άμυνα έχει ήδη εκδώσει οδηγίες αυτοπροστασίας, καλώντας τους πολίτες να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ανάλογα με τον χώρο στον οποίο βρίσκονται και να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις.