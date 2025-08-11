Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για Κέντρο Αλυκών

Σε ράγες υλοποίησης μπαίνει, επιτέλους, το Περιβαλλοντικό Κέντρο Αλυκών, στη Λάρνακα. Ο δήμος της πόλης ανακοίνωσε πριν από μερικές μέρες την προκήρυξη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τη δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης στην περιοχή του Δικτύου NATURA 2000, στις αλυκές Λάρνακας. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο έλειπε από την περιοχή των αλυκών τα τελευταία χρόνια.

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης προτείνεται να ανεγερθεί στην περιοχή της Στέγης «Άγιος Χαράλαμπος» (πρώην λεπροκομείο), στην ενορία Αγίου Νικολάου, σε μια τοποθεσία η οποία παραμένει εγκαταλελειμμένη και αναξιοποίητη για δεκαετίες ολόκληρες. Το έργο θα περιλαμβάνει τη δημιουργία κτηριακών εγκαταστάσεων συνολικού εμβαδού περίπου 695 τ.μ., τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και την κατασκευή χώρου στάθμευσης.

Συνολική έκταση

Η συνολική έκταση του υπό ανάπτυξη χώρου θα είναι 41.227 τ.μ. Σύμφωνα με τον Δήμο Λάρνακας, με τη λειτουργία του το Περιβαλλοντικό Κέντρο θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία και ανάδειξη της Αλυκής και ευρύτερα της περιοχής Natura 2000. Για τον σκοπό αυτόν, προβλέπεται η δημιουργία οργανωμένου πάρκου, ενώ μέσω ήπιων παρεμβάσεων διαμόρφωσης και τοπιοτέχνησης θα δημιουργηθούν μονοπάτια, θέσεις θέασης, παρατηρητήριο σε εποπτικό σημείο για πτηνοπαρατήρηση, παγκάκια, ενημερωτικές πινακίδες, οργάνωση χώρων κυκλοφορίας, κατάλληλος φωτισμός, αποκατάσταση τοπίου κ.ά. Όλα τα πιο πάνω έργα σκοπό θα έχουν την ψυχαγωγία του κοινού και την περιβαλλοντική του εκπαίδευση.

Η ανακοίνωση του δήμου

Η ανακοίνωση του Δήμου Λάρνακας για το συγκεκριμένο έργο αναφέρει και τα ακόλουθα: «Λόγω του ιδιαίτερου καθεστώτος προστασίας της περιοχής, ως Ειδικής Ζώνης Διατήρησης και Ζώνης Ειδικής Προστασίας, αλλά και των περιορισμών που θέτει η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για προστασία της φύσης και της άγριας ζωής, έγινε η απαραίτητη και διεξοδική εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου στο περιβάλλον. Εξού και καθορίστηκαν οι πρόνοιες και οι περιβαλλοντικοί όροι, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού του έργου, που θα πρέπει να ληφθούν πλήρως υπόψη και να ενσωματωθούν στις προτάσεις των διαγωνιζομένων».

ΘΑλΕΙΑ 2021–2027

Το Περιβαλλοντικό Κέντρο Αλυκών δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής ΘΑλΕΙΑ 2021–2027. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία υποβολής συμμετοχών μέχρι τη 15η Δεκεμβρίου 2025. Η αξία του έργου εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα δυόμισι εκατομμύρια ευρώ (2.600.000, πλέον ΦΠΑ).