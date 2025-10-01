Γάζα: Το Ισραήλ αναχαίτισε τον στολίσκο - Υπό κράτηση ακτιβιστές

Στην αναχαίτιση του διεθνούς στολίσκου Global Sumud Flotilla, που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, προχώρησε ο ισραηλινός στρατός.

«Γύρω στις 8.30 το βράδυ ώρα Γάζας, πολλά πλοιάρια του στολίσκου Global Sumud, κυρίως το Alma, το Sirius και το Adara, αναχαιτίστηκαν παράνομα και επιβιβάστηκαν σε αυτά οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής στα διεθνή ύδατα», γνωστοποίησε ο στολίσκος Global Sumud.

«Εκτός από τα πλοιάρια, η αναχαίτιση των οποίων επιβεβαιώθηκε, χάθηκαν η απευθείας αναμετάδοση και οι επικοινωνίες με αρκετά άλλα σκάφη», προστίθεται στην ανακοίνωση με τίτλο «Ο στολίσκος Global Sumud αναχαιτίστηκε».

Από την πλευρά του, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έχει ήδη σταματήσει «αρκετά πλοία» του στολίσκου για τη Γάζα χωρίς να προκληθούν ζημιές, αφού είχε προηγηθεί προειδοποίηση να αλλάξουν πορεία.

«Αρκετά πλοία του στολίσκου έχουν ήδη ακινητοποιηθεί με ασφάλεια και οι επιβάτες τους μεταφέρονται σε ισραηλινό λιμάνι», έγραψε το υπουργείο Εξωτερικώνστην πλατφόρμα X.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι διοργανωτές του στολίσκου δήλωσαν ότι τα συστήματα επικοινωνιών τους παραβιάστηκαν τουλάχιστον δύο φορές, από άγνωστα σκάφη τη Δευτέρα το βράδυ και στις 24 Σεπτεμβρίου στα ανοικτά της Γαύδου.

Μέλος του στολίσκου, δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού οι ραδιοεπικοινωνίες τους μπλοκαρίστηκαν από μουσική των ABBA.

Τα πολιτικά σκάφη έγιναν στόχος μη επανδρωμένων αεροσκαφών που, όπως είπε, μετέφεραν επίσης χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και σκόνη που προκαλεί κνησμό.

Τα σκάφη του στολίσκου βρίσκονται 75 ναυτικά μίλια από τη Γάζα, έχοντας περάσει το σημείο όπου η προηγούμενη αποστολή Madleen, τον Ιούνιο, αναχαιτίστηκε από το ισραηλινό ναυτικό.

«Η αναχαίτιση έχει ξεκινήσει»

Η αναχαίτιση έχει ξεκινήσει, δήλωσε και ο Λορέντζο Ντ'Αγκοστίνο, Ιταλός δημοσιογράφος που επέβαινε στο πλοίο Hilo, το οποίο αποτελεί μέρος του στολίσκου.

«Από την Άλμα δεν έχουμε πια επικοινωνίες. Ο Σείριος αναχαιτίστηκε, τον είδα με τα μάτια μου, ο Καπετάν Νίκος αναχαιτίστηκε, τον είδα μέσω chat. Το υπόλοιπο του στολίσκου συνεχίζει να πλέει.».

Τυνήσιοι συμμετέχοντες στον στολίσκο δήλωσαν ότι το Ισραηλινό Ναυτικό ειδοποίησε μέσω ασυρμάτου όλους τους καπετάνιους των πλοιαρίων.

Όπως ανέφερε ότι πλεύση προς τις ακτές της Γάζας και η προσπάθεια «διάσπασης του αποκλεισμού» θα θεωρούνταν «παραβίαση», οδηγώντας τους συμμετέχοντες σε σύλληψη και μεταχείριση σύμφωνα με το νόμο.

«Αλλάξτε πορεία»

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, επιβεβαίωσε σύμφωνα με το Reuters ότι το ισραηλινό ναυτικό έχει επικοινωνήσει με τον στολίσκο της Γάζας και τους έχει ζητήσει να αλλάξουν πορεία.

Το υπουργείο αναφέρει ότι το Ισραήλ έχει ενημερώσει τον στολίσκο ότι πλησιάζει σε πολεμική ζώνη και παραβιάζει έναν νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό.

Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ επανέλαβε την προσφορά του για ειρηνική μεταφορά βοήθειας μέσω ασφαλών διαύλων.

Κοινή δήλωση των ΥΠΕΞ Ελλάδας και Ιταλίας για τον στόλο: «Το Ισραήλ να διασφαλίσει την ασφάλειά του»

«Η Ελλάδα και η Ιταλία παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις όσον αφορά τον στολίσκο Global Sumud Flotilla και καλούν τις ισραηλινές αρχές να διασφαλίσουν την ασφάλεια των συμμετεχόντων και να επιτρέψουν την παροχή όλων των μέτρων προξενικής συνδρομής», αναφέρει κοινή ανακοίνωση των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Ιταλίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ που δημοσιεύθηκε νωρίτερα σήμερα.

Στην ανακοίνωση προστίθενται και τα εξής: «Εμείς, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, απευθύνουμε έκκληση προς τις γυναίκες και τους άνδρες του στολίσκου να αποδεχθούν την πρόταση του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων να αναλάβει την ασφαλή παράδοση της βοήθειας, ως έκφραση αλληλεγγύης προς τα παιδιά, τις γυναίκες και τους άνδρες της Γάζας. Χάρη στη διπλωματική πρωτοβουλία του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζεται, για πρώτη φορά, μια απτή ευκαιρία να τερματισθεί αυτή η βίαιη σύγκρουση και η οδύνη του παλαιστινιακού πληθυσμού, μέσω και της πλήρους πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια».

Η κοινή δήλωση καταλήγει αναφέροντας: «Η Ελλάδα και η Ιταλία επαναλαμβάνουν την ανάγκη για πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, καθώς και για την επίτευξη εκεχειρίας το συντομότερο δυνατό. Σε αυτήν την εξαιρετικά ευαίσθητη συγκυρία, άπαντες πρέπει να απέχουν από πρωτοβουλίες, τις οποίες θα μπορούσαν να εκμεταλλευθούν εκείνοι που εξακολουθούν να απορρίπτουν την ειρήνη».

Πηγή: cnn.gr