Τμήμα Δασών: Ετοιμότητα και συνεχείς περιπολίες, λέει ο εκπρόσωπος Τύπου

Σε ετοιμότητα, διενεργώντας συνεχείς περιπολίες προκειμένου να αποτρέψει πρόκληση πυρκαγιών, βρίσκεται το Τμήμα Δασών, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος Γιώργος Κωνσταντίνου.

Ο κ. Κωνσταντίνου δραττόμενος της ευκαιρίας απεύθυνε εκ νέου έκκληση εκ μέρους του Τμήματος Δασών προς τους εκδρομείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να χρησιμοποιούν μόνο τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους για να ανάβουν κάρβουνα.

Έκκληση απηύθυνε και προς τους ενοίκους εξοχικών κατοικιών, όπως αποφεύγουν το άναμμα ξύλων για ψήσιμο και να προτιμούν κάρβουνα και «βεβαίως πριν απομακρυνθούν από το σημείο ψησίματος να βεβαιώνονται ότι τα κάρβουνα έσβησαν», όπως είπε.

Ο κ. Κωνσταντίνου ανέφερε ότι γύρω στο μεσημέρι το Τμήμα θα εκδώσει ανακοίνωση για την πληρότητα των εκδρομικών χώρων και κάλεσε τους εκδρομείς και τους πολίτες γενικότερα να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του Τμήματος και ειδικότερα της Αστυνομίας προκειμένου να λαμβάνουν γνώση και για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο.

ΚΥΠΕ