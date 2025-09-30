DBRS: Προς τα κάτω οι εκτιμήσεις για κυπριακή οικονομία το 2025 και 2026

Σε υποβάθμιση των προβλέψεων του για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες το 2025 και κατά 0,4 το 2026, σε σχέση με τι προέβλεπε τον περασμένο Μάρτιο, προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Morningstar DBRS.

Στο αναθεωρημένο βασικό μακροοικονομικό σενάριο του μηνός Σεπτεμβρίου, ο καναδικός οίκος αναμένει ότι η κυπριακή οικονομία θα αναπτυχθεί τώρα με ρυθμό 2,8% το 2025 από 3,1% που ανέμενε το Μάρτιο και 2,5% το 2026 από 2,9% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση.

Ταυτόχρονα, ο DBRS αναθεώρησε προς το καλύτερο το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο, σε σχέση με τι ανέμενε τον περασμένο Μάρτιο. Ο οίκος προβλέπει τώρα ότι το ποσοστό ανεργίας θα μειωθεί κατά επιπλέον 0,2 ποσοστιαίες μονάδες, στο 4,7% το 2025 και κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες το 2026, στο 4,9%, σε σύγκριση με τις προβλέψεις του τον περασμένο Μάρτιο.

Υπενθυμίζεται ότι ο οίκος προχώρησε πρόσφατα σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης της Κυπριακής Δημοκρατίας (Κύπρου) σε ξένο και τοπικό νόμισμα από A (χαμηλή) σε «A», προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης DBRS, αλλάζοντας τις προοπτικές από θετικές σε σταθερές.

Ταυτόχρονα, ο οίκος επιβεβαίωσε την βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση της Κύπρου σε ξένο και τοπικό νόμισμα στο R-1 (χαμηλή). Οι προοπτικές σε όλες τις βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις παραμένουν σταθερές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του οίκου, η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει την απότομη μείωση του δημόσιου χρέους τα τελευταία χρόνια και την προσδοκία ότι οι δείκτες του δημόσιου χρέους θα συνεχίσουν να βελτιώνονται σημαντικά τα επόμενα χρόνια.