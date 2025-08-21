Σε επίπεδο «Κόκκινου Συναγερμού» την Παρασκευή ο κίνδυνος δασικών πυρκαγιών

Ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών για αύριο Παρασκευή θα είναι σε επίπεδο «Κόκκινου Συναγερμού», αναφέρει, σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Δασών.

Τονίζεται ότι η πρόκληση πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον Περί Δασών Νόμο και τον Περί Πρόληψης και Κατάσβεσης Πυρκαγιών στο Ύπαιθρο Νόμο, συνιστά αδίκημα το οποίο επισύρει αυστηρές ποινές.

Το Τμήμα Δασών απευθύνει θερμότατη έκκληση προς το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό κατά τις εξορμήσεις του, αποφεύγοντας πλήρως και δραστηριότητες που πιθανόν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Τέλος, σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί καπνό ή φωτιά, το Τμήμα Δασών τον καλεί να τηλεφωνήσει άμεσα στο 1407 (Τμήμα Δασών) ή στο 112 (Πυροσβεστική Υπηρεσία).

Πηγή: ΚΥΠΕ