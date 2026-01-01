Κι όμως δεν είναι AI - Η ιστορία πίσω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο που επιπλέει στη θάλασσα και έγινε viral

Το βίντεο δεν άργησε να γίνει viral με τους περισσότερους χρήστες των social media να θεωρούν ότι πρόκειται για προϊόν δημιουργημένο με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Κι όμως, το στολισμένο με λαμπερά φωτάκια δέντρο, που φαίνεται να επιπλέει μέσα στο νερό και να.... παλεύει με τα κύματα είναι πέρα ως πέρα αληθινό.

Το βίντεο τραβήχτηκε από το χέρι του φωτογράφου Ryan Pernofski, που το μοιράστηκε στο Instagram και αποκάλυψε την υπέροχη ιστορία του.

Όπως αναφέρει στη λεζάντα, το βίντεο είναι τραβηγμένο με το Iphone του και τα φωτάκια είναι με μπαταρία, τα οποία κόλλησε με ταινία πάνω στο δέντρο και άντεξαν έστω και για λίγο. Μάλιστα, γράφει ότι δεν του αρέσει το AI και δεν θα δημιουργούσε ποτέ κάτι χρησιμοποιώντας το.

Τι λέει ο φωτογράφος για το βίντεο με το viral χριστουγεννιάτικο δέντρο

«Τα Χριστούγεννα του 2025 ήρθαν και πέρασαν αστραπιαία — ανέβασα αυτό το βίντεο στα stories μου και πάρα πολλοί μου ζητήσατε να το δημοσιεύσω ως reel, οπότε… ορίστε! Και όχι, δεν είναι AI — θα πέθαινα πριν δημιουργήσω μια εικόνα και προσποιηθώ ότι είναι αληθινή… ακούγεται φρικτό. Το βίντεο τραβήχτηκε απλώς με iPhone (υπάρχει BTS στα stories). Ζήτησα από τον καλό μου φίλο τον Τζακ να κρατήσει το δέντρο (μου έχει κρατήσει όλα μου τα λουλούδια και στο παρελθόν). Χρησιμοποιήσαμε χριστουγεννιάτικα φωτάκια με μπαταρία και κολλήσαμε τα πακέτα των μπαταριών με ταινία. Πωλούνται ως εξωτερικού χώρου, οπότε σκέφτηκα ότι ίσως άντεχαν για ένα λεπτό μέσα στη θάλασσα — και άντεξαν!»,

έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτηση του βίντεο.

Ήθελα να το κάνω αυτό εδώ και τόσα χρόνια και κάθε φορά το ξεχνούσα, οπότε φέτος το πραγματοποίησα επιτέλους! Είναι η εποχή για να κάνεις όσα θέλεις εδώ και καιρό, γιατί η ζωή τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα· πρέπει κάπως να «καρφώνεις τα πόδια σου στο έδαφος» και να κάνεις τα πράγματα να συμβαίνουν, αλλιώς μάλλον δεν θα συμβούν ποτέ. Έχω κι άλλα πολλά στο μυαλό μου που θέλω να δημιουργήσω ή να οργανώσω μέσα στη νέα χρονιά. Ίσως πάρω ένα ημερολόγιο και τα προγραμματίσω σαν κανονικός ενήλικας. Εναλλακτικά, μπορεί απλώς να αφήσω το χάος να επικρατήσει και να περάσει άλλη μία χρονιά στο άψε-σβήσε. Όχι, τελικά νομίζω ότι αυτή είναι η χρονιά! Ποιος είναι μαζί μου; Κάντε το», κατέληξε στη μήνυμά του κάτω από το βίντεο.

Μάλιστα, μοιράστηκε και μερικές φωτογραφίες με το δέντρο μέσα στο νερό, να το χτυπά το κύμα αλλά εκείνο να στέκει όρθιο και ακόμη ένα βίντεο από την προετοιμασία πριν το τοποθετήσει μέσα στη θάλασσα.

Πηγή: iefimerida.gr