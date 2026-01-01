Κίτρινη προειδοποίηση για πολύ ισχυρούς ανέμους σε ισχύ - Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

Κίτρινη προειδοποίηση για πολύ ισχυρούς ανέμους εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας για την Πρωτοχρονιά, με ριπές ανέμων μέχρι 8 μποφόρ.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση, η οποία είναι σε ισχύ μεταξύ 09.00 και 18.00, πολύ ισχυροί μέχρι σφοδροί και τοπικά σφοδροί δυτικοί ως βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 6 με 7 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ αναμένεται να επηρεάσουν το νησί και κυρίως τα νοτιοδυτικά, τα δυτικά, τα βόρεια και το εσωτερικό, ενώ οι ριπές ανέμων ενδέχεται να είναι μέχρι θυελλώδεις, 8 μποφόρ.

Προειδοποίηση για μέση ταχύτητα ανέμου. pic.twitter.com/T53LVLBjZn — CYMET (@CyMeteorology) January 1, 2026

Αναλυτικά το δελτίο καιρού:

Χαμηλή πίεση και πολύ ισχυροί άνεμοι επηρεάζουν την περιοχή ενώ ασθενής ψηλή πίεση αναμένεται σταδιακά από αύριο. Το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτικοί ως βορειοδυτικοί, ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι σφοδροί, 7 μποφόρ, σύντομα όμως θα εξασθενίσουν. Η θάλασσα θα είναι κυματώδης και τοπικά μέχρι πολύ κυματώδης.

Απόψε ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, αρχικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και αργότερα, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 3 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 8 στα παράλια και γύρω στους μείον 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Σε ορεινές περιοχές και ενδεχομένως σε υπήνεμες πεδινές περιοχές κυρίως στο εσωτερικό και τα νοτιοανατολικά, θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ενώ παροδικά θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και αργότερα μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές κυρίως νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο κατά το τριήμερο για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.