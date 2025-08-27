Ελεγκτική για πάρτι στον Ακάμα: Διερευνά πιθανή αμέλεια κρατικών αξιωματούχων

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό διοργάνωσης ιδιωτικού πάρτι με εξέδρα, προβολείς και ηχεία σε μία από τις πιο περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές του Ακάμα, σημειώνοντας σοβαρές παραλείψεις και ενδεχόμενες παρατυπίες από τις αρμόδιες κρατικές αρχές.

Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, η προσπάθεια σύνδεσης του ιδιωτικού πάρτι με το ετήσιο Φεστιβάλ Χαρουπιού δημιουργεί εντυπώσεις παραπληροφόρησης του κοινού, καθώς η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε διαφορετικό χώρο από το φεστιβάλ και χωρίς να φαίνεται ότι είχαν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες άδειες.

Σημειώνει οτι ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι οι αρμόδιες αρχές γνώριζαν εκ των προτέρων για την εκδήλωση και τους κινδύνους που αυτή εγκυμονούσε, αλλά δεν έλαβαν άμεσα και δραστικά μέτρα για την αποτροπή της, παρά τον επαρκή χρόνο που υπήρχε για να το πράξουν.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία διαφωνεί με τη δήλωση του Διευθυντή Περιβάλλοντος ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος δεν διαθέτει νομικά εργαλεία για πρόληψη, τονίζοντας ότι η βασική αρχή του ενωσιακού περιβαλλοντικού δικαίου είναι η πρόληψη και η προστασία και όχι η εκ των υστέρων παρέμβαση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ο δ/ντής Τμ. Περιβάλλοντος για το πάρτι στο Natura της Πέγειας – Ενημέρωσε και η Ελεγκτική Υπηρεσία (ηχητικό)

Με βάση τα αρχικά στοιχεία, η Υπηρεσία αναφέρει ότι υπάρχουν εύλογες υποψίες για σοβαρή αμέλεια εκ μέρους κρατικών αξιωματούχων προς εξυπηρέτηση ιδιωτικού συμφέροντος. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι «Κατά την άποψη της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, τα αρχικά στοιχεία δημιουργούν εύλογες υποψίες για ενδεχόμενη σοβαρή υπόθεση αμέλειας εκ μέρους κρατικών αξιωματούχων προς εξυπηρέτηση συγκεκριμένου ιδιωτικού συμφέροντος. Για το λόγο αυτό έχει ήδη αποσταλεί επιστολή προς το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος».

Καταλήγοντας σημειώνει ότι με βάση την απάντηση που θα ληφθεί, καθώς και την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, θα αποφασιστεί αναλόγως η

παραπομπή στα αρμόδια σώματα.