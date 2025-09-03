Μελετούν επιστράτευση θηροφυλάκων για πάταξη της παράνομης απόρριψης μπαζών

Η αξιοποίηση των θηροφυλάκων της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας εντάσσεται στα πλάνα του Τμήματος Περιβάλλοντος για πάταξη της παράνομης απόρριψης αποβλήτων.

Αυτό ανέφερε την Τετάρτη στη Βουλή ο διευθυντής του Τμήματος, Θεόδουλος Μεσημέρης, μετά την παραδοχή του για αδυναμία της πλήρους εφαρμογής της νομοθεσίας (περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Κανονισμοί του 2011).

Στην τοποθέτησή του ο διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος, Θεόδουλος Μεσημέρης, είχε πει ότι υπάρχει ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο, για να επιτευχθούν οι στόχοι. Παράλληλα παραδέχθηκε ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας έχει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. «Είναι γεγονός και έχω και εγώ εμπλοκή με αρχές της Αστυνομίας για την παράνομη απόρριψη αποβλήτων. Το Τμήμα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, όμως υπάρχουν πραγματικότητες που πρέπει να ξεπεράσουμε, όπως η αδυναμία να καλύπτουμε εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο και εφτά ημέρες την εβδομάδα όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων αλλά και το φάσμα των παράνομων απορρίψεων. Είμαστε γνώστες της αδυναμίας», είπε.

Επίσης σημείωσε ότι στο Τμήμα υπάρχουν 13 επιθεωρητές περιβάλλοντος, δύο ανά επαρχία, για να καλύψουν όλο το φάσμα των απορρίψεων, συμπεριλαμβανομένου και αυτού του ρεύματος.

«Πέραν της στελέχωσης του κλάδου με 13 άτομα, στο πλαίσιο της εκστρατείας για καθαριότητα της υπαίθρου, ζητάμε ως προϋπόθεση για να καθαρίσουμε, όπως μας υποδείξουν οι τοπικές αρχές επιθεωρητές», ανέφερε.