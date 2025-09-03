Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Περιβάλλον

Μελετούν επιστράτευση θηροφυλάκων για πάταξη της παράνομης απόρριψης μπαζών

ΠΑΥΛΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Header Image

Παραδοχή αδυναμιών από το Τμήμα Περιβάλλοντος

Η αξιοποίηση των θηροφυλάκων της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας εντάσσεται στα πλάνα του Τμήματος Περιβάλλοντος για πάταξη της παράνομης απόρριψης αποβλήτων.

Αυτό ανέφερε την Τετάρτη στη Βουλή ο διευθυντής του Τμήματος, Θεόδουλος Μεσημέρης, μετά την παραδοχή του για αδυναμία της πλήρους εφαρμογής της νομοθεσίας (περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Κανονισμοί του 2011).

Στην τοποθέτησή του ο διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος, Θεόδουλος Μεσημέρης, είχε πει ότι υπάρχει ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο, για να επιτευχθούν οι στόχοι. Παράλληλα παραδέχθηκε ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας έχει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. «Είναι γεγονός και έχω και εγώ εμπλοκή με αρχές της Αστυνομίας για την παράνομη απόρριψη αποβλήτων. Το Τμήμα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, όμως υπάρχουν πραγματικότητες που πρέπει να ξεπεράσουμε, όπως η αδυναμία να καλύπτουμε εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο και εφτά ημέρες την εβδομάδα όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων αλλά και το φάσμα των παράνομων απορρίψεων. Είμαστε γνώστες της αδυναμίας», είπε.

Διαβάστε επίσης: Καταγγελία - Το κράτος αδυνατεί να αγγίξει απορρίψεις μπαζών από οχήματα χωρίς αριθμούς εγγραφής

Επίσης σημείωσε ότι στο Τμήμα υπάρχουν 13 επιθεωρητές περιβάλλοντος, δύο ανά επαρχία, για να καλύψουν όλο το φάσμα των απορρίψεων, συμπεριλαμβανομένου και αυτού του ρεύματος.

«Πέραν της στελέχωσης του κλάδου με 13 άτομα, στο πλαίσιο της εκστρατείας για καθαριότητα της υπαίθρου, ζητάμε ως προϋπόθεση για να καθαρίσουμε, όπως μας υποδείξουν οι τοπικές αρχές επιθεωρητές», ανέφερε.

Tags

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΚΟΥΠΙΔΙΑΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited