Καταγγελία: Το κράτος αδυνατεί να αγγίξει απορρίψεις μπαζών από οχήματα χωρίς αριθμούς εγγραφής

Τα προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) Κανονισμών του 2011, συζήτησε την Τετάρτη η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής, στον απόηχο των κινητοποιήσεων που έκαναν το καλοκαίρι οι αδειούχοι μεταφορείς «ΣΚΙΠ» μετά το κλείσιμο μη αδειοδοτημένης μονάδας κατάληξης και επεξεργασίας.

«Η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι δεν έχει λειτουργήσει στον βαθμό που θα έπρεπε η νομοθεσία», τόνισε στην τοποθέτησή του ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Νίκος Κέττηρος. Όπως είπε, «συνεχίζουμε να βλέπουμε απορρίψεις σε χώρους που δε θα έπρεπε», κάνοντας λόγω για αδυναμία από τις αρμόδιες αρχές στο να πατάξουν την παράνομη απόρριψη. Ενδεικτικά έκανε λόγο για παράνομες απορρίψεις υλικών οικοδομής από οχήματα χωρίς αριθμούς εγγραφής σε σημείο εντός των διοικητικών ορίων συγκεκριμένου δήμου στη Λεμεσό. Εδώ μετέφερε την πληροφόρηση ότι «το κράτος να αδυνατεί να τους αγγίξει».

Γέμισε ένα στρατόπεδο με μπάζα

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης κατήγγειλε ότι το πρώην στρατόπεδο του 356 Τάγματος Πεζικού στην Πόλη Χρυσοχούς, έχει γεμίσει με μπάζα και οι κάτοικοι στα γύρω σπίτια υποφέρουν. Ρώτησε εάν δόθηκε άδεια ή υπάρχει παρανομία. Ο εκπρόσωπος του ΕΟΑ Πάφου απάντησε ότι δεν δόθηκε καμία άδεια.

Τμήμα Περιβάλλοντος: «Είμαστε γνώστες της αδυναμίας»

Στην τοποθέτησή του ο διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος, Θεόδουλος Μεσημέρης, είπε ότι υπάρχει ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο, για να επιτευχθούν οι στόχοι. Παράλληλα παραδέχθηκε ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας έχει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. «Είναι γεγονός και έχω και εγώ εμπλοκή με αρχές της Αστυνομίας για την παράνομη απόρριψη αποβλήτων. Το Τμήμα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, όμως υπάρχουν πραγματικότητες που πρέπει να ξεπεράσουμε, όπως η αδυναμία να καλύπτουμε εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο και εφτά ημέρες την εβδομάδα όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων αλλά και το φάσμα των παράνομων απορρίψεων. Είμαστε γνώστες της αδυναμίας», είπε.

Επίσης σημείωσε ότι απασχολούνται στο Τμήμα 13 επιθεωρητές περιβάλλοντος, δύο ανά επαρχία, για να καλύψουν όλο το φάσμα των απορρίψεων, συμπεριλαμβανομένου και του ρεύματος των υλικών οικοδομής.

177 επιθεωρητές τοπικών αρχών

Σύμφωνα με τον κ. Μεσημέρη, το Τμήμα εκπαίδευσε 177 επιθεωρητές κοινοτήτων, οι οποίοι άρχισαν να στέλνουν εξώδικα στο Τμήμα. Ο διορισμός τους ήταν η προϋπόθεση για να ενταχθούν οι κοινότητες στην παγκύπρια εκστρατεία καθαρισμού και να λάβουν τη χρηματόδότηση από το Τμήμα.

«Υπάρχουν δυσκολίες. Οφείλουμε και είμαστε αποφασισμένοι να τις ξεπεράσουμε. Και θα ξεκινήσουμε από τον παραγωγό αποβλήτων, για να περάσουμε στους συλλογείς – μεταφορείς και στις μονάδες τελικής διαχείρισης. Έχουμε εντάξει εργαλεία τεχνολογίας, για να μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε», είπε.