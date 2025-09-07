Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Απόψε η ολική σεληνιακή έκλειψη- Ορατή και από την Κύπρο

Η συνολική διάρκεια της έκλειψης, συμπεριλαμβανομένων της παρασκιάς και της μερικής φάσης, θα είναι 5 ώρες και 27 λεπτά. Η ολική φάση θα διαρκέσει περίπου 1 ώρα και 21 λεπτά.

Η ολική σεληνιακή έκλειψη γνωστή και ως «αιματηρή σελήνη» ή «ματωμένο φεγγάρι» η οποία θα είναι η τελευταία του έτους, θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, και αναμένεται να είναι ορατή σε πολλές περιοχές του κόσμου, περιλαμβανομένης της Κύπρου.

Η σεληνιακή έκλειψη συμβαίνει όταν η γη περνάει ακριβώς ανάμεσα στον ήλιο και τη σελήνη ρίχνοντας τη σκιά της στην επιφάνεια της σελήνης. Κατά τη διάρκεια μιας ολικής σεληνιακής έκλειψης, η σελήνη αποκτά βαθύ κόκκινο ή χαλκί χρώμα, γι αυτό ονομάζεται «ματωμένο φεγγάρι».

Ειδική εκδήλωση παρατήρησης του φαινομένου της ολικής έκλειψης της Σελήνης διοργανώνει το Αστεροσκοπείο Τροόδους.

Το φαινόμενο θα είναι πλήρως ορατό από την Κύπρο κατά τις κύριες του φάσεις, σημειώνει το Αστεροσκοπείο, προσθέτοντας ότι η σελήνη θα ανατείλει περίπου στις 18:59 ενώ θα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη το στάδιο της παρασκιώδους έκλειψης, το οποίο είναι ελάχιστα ορατό στο γυμνό μάτι.

Στις 19:28 θα σημειωθεί μερική έκλειψη, καθώς η σελήνη θα ξεκινήσει να εισέρχεται στην σκιά της γης.

Στις 20:30 η σελήνη θα είναι πλήρως καλυμμένη από την σκιά της γης, αποκτώντας το γνώριμο ερυθρό φωτισμό της Ολικότητας.

Η έκλειψη φτάνει στο μέγιστό της στις 21:12, ενώ η σελήνη βρίσκεται σε ύψος 24˚ στον ανατολικό ουρανό και διέρχεται μέσα από το κεντρικότερο σημείο της σκιάς.

Στις 21:52 η Σελήνη ξεκινά να εξέρχεται από την σκιά και περίπου μια ώρα μετά ξεκινά η έξοδος και από την παρασκιά. Το φαινόμενο λήγει στις 23:55 με την Σελήνη να βρίσκεται σε ύψος 47˚ στον νοτιοανατολικό ουρανό.

ΚΥΠΕ

