Πώς σταματούν να τρίζουν οι υαλοκαθαριστήρες;

Αργά ή γρήγορα οι υαλοκαθαριστήρες κάθε αυτοκινήτου θα αρχίσουν να τρίζουν όταν καθαρίζουν το παρμπρίζ, ενοχλώντας τον οδηγό και τους υπόλοιπους επιβάτες. Όταν είναι καινούργιοι και καλής ποιότητας ούτε που θα ακούγονται, όμως όσο περνάει ο καιρός θα ξεκινήσει να εμφανίζεται το τρίξιμο και να γίνεται ολοένα και πιο έντονο, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται περισσότερο με τις βροχές.

Κανονικά οι υαλοκαθαριστήρες πρέπει να αντικαθίστανται κάθε χρόνο, γιατί ακόμα και αν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ υπόκεινται στη φθορά του χρόνου και οι μεταβολές της θερμοκρασίας από τη ζέστη στο κρύο και αντίστροφα σκληραίνουν το λάστιχο. Αυτό με τη σειρά του εκτός από το ότι προκαλεί το σκούξιμο, δεν καθαρίζει αποτελεσματικά την επιφάνεια του παρμπρίζ και αφήνει σημάδια, μειώνοντας έτσι την ορατότητα.

Αν όμως δεν έχουν παλιώσει και όταν λειτουργούν ακούγεται το τρίξιμο, τότε κάτι άλλο φταίει. Αυτό δεν είναι άλλο από τη βρωμιά που κολλάει στα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων και προκαλεί το δυσάρεστο αυτό ήχο. Συνήθως κατά το πλύσιμο του αυτοκινήτου οι υαλοκαθαριστήρες δεν καθαρίζονται. Αν έχουν μείνει κολλημένα πετραδάκια για παράδειγμα, ενδέχεται να χαράξουν το τζάμι. Συνεπώς κάθε φορά που πλένετε το αυτοκίνητο ή το κάνει υπάλληλος σε πλυντήριο, θα πρέπει με ένα μαλακό πανί με νερό ή ακόμα καλύτερα με σφουγγάρι και σαπουνάδα να καθαρίζονται και τα λάστιχα των υαλοκαθαριστήρων. Μία ακόμα λύση είναι να ψεκάσετε σπρέι σιλικόνης σε ένα πανί μικροϊνών και να καθαρίστε το λάστιχο των υαλοκαθαριστήρων. Έτσι σταματάει το τρίξιμο και αυξάνεται η μακροζωία των υαλοκαθαριστήρων. Ποτέ όμως με χημικά υγρά ή καθαριστικά τζαμιών, τα οποία απαγορεύονται και για τον καθαρισμό των τσιμουχών σε παράθυρα και πόρτες.

Για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στον καθαρισμό του παρμπρίζ και αποφυγής βουλωμάτων των σωληνώσεων και των μπεκ ψεκασμού, καλό είναι να γεμίζει το δοχείο των υαλοκαθαριστήρων με απιονισμένο νερό και όχι με βρύσης γιατί έχει άλατα. Άλλωστε ένα μπιτόνι 4 λίτρων κοστίζει περίπου 1,20 ευρώ, ενώ ο ιδανικός συνδυασμός είναι να προστεθεί και αντιψυκτικό – καθαριστικό παρμπρίζ για το τέλειο καθάρισμα όλες τις εποχές του χρόνου.

Μεγάλη προσοχή χρειάζεται και όταν έχει πέσει χιόνι στο παρμπρίζ ή έχει δημιουργηθεί φιλμ πάγου και έχουν κολλήσει οι υαλοκαθαριστήρες. Σε αυτή την περίπτωση δεν τους σηκώνουμε γιατί είναι πιθανό να κοπούν τα λάστιχα. Σε αυτή την περίπτωση ανάβουμε τον κλιματισμό του αυτοκινήτου με τη ροή του ζεστού αέρα στο παρμπρίζ, έτσι ώστε να λιώσει ο πάγος ή το χιόνι. Ποτέ δεν ρίχνουμε ζεστό νερό γιατί από τη διαφορά της θερμοκρασίας μπορεί να ραγίσει το τζάμι.

autogreeknews.gr