Πυρκαγιά στo ΧΥΤΥ Κόσιης - Καίει σωρός σκουπιδιών

Πυρκαγιά ξέσπασε σε σωρό από σκουπίδια παρά τo ΧΥΤΥ Κόσιης, σύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου τύπου της ΠΥ, Ανδρέα Κεττή, στην πλατφόρμα Χ.

Μέχρι στιγμής ανταποκρίθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα από Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λάρνακας, ενώ ενημερώθηκε το Τμήμα Περιβάλλοντος και βρίσκεται με λειτουργό του στο σημείο. Στην πυρκαγιά βρίσκεται σε επιφυλακή και προληπτικά για προστασία δασικής περιοχής και το Τμήμα Δασών με τρία πυροσβεστικά οχήματα. Η διεύθυνση του χώρου με χρήση εκσκαφέων και φορτηγών προχωρούν με χώμα στην επίχωση των σωρών. Θα χρειαστεί αρκετός χρόνος γαι την πλήρη επίχωση των σωρών.