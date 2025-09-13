Πολωνία: Απειλή από ντρόουν στον εναέριο χώρο - Απογειώθηκαν μαχητικκά (βίντεο)

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου οι Αρχές στην ανατολική Πολωνία, στην περιοχή που συνορεύει με την Ουκρανία, έπειτα από απειλή drone, πιθανόν ρωσικών.

Πολωνικά και συμμαχικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για να αντιμετωπίσουν την απειλή.

WATCH: Sirens sound in Swidnik, Poland due to threat of Russian drones entering Polish airspace; video shows soccer players in action as it's going off. pic.twitter.com/TpkbsArSPs — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 13, 2025

BREAKING: Poland issues warning due to threat of Russian drones, sirens activated pic.twitter.com/qC8Hd2yWIH — BNO News (@BNONews) September 13, 2025

Παράλληλα, έκλεισε το αεροδρόμιο του Λούμπλιν και μια ζώνη γύρω από αυτό ενώ ακούστηκαν σε κάποιες περιοχές σειρήνες συναγερμού.

Οι πολωνικές Ένοπλες Δυνάμεις δήλωσαν ότι τα αεροσκάφη συμμετείχαν σε επιχείρηση κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία «για να διασφαλίσουν την ασφάλεια του εναέριου χώρου μας».

«Αυτές οι ενέργειες είναι προληπτικής φύσης και αποσκοπούν στην εξασφάλιση του εναέριου χώρου και την προστασία των πολιτών, ειδικά σε περιοχές που γειτνιάζουν με την απειλούμενη περιοχή», ανέφερε η πολωνική στρατιωτική διοίκηση στην ανακοίνωσή της.

Poland issues air raid alert warning to civilians in the following counties: Chełm, chełmski, krasnostawski, łęczyński, Świdnicki, włodawski (Lublin Voivodeship). pic.twitter.com/4VYLaE8erk — Intelschizo (@Schizointel) September 13, 2025

French “Rafale” Multirole Fighter Jets scrambling earlier from an airbase in Poland as part of their first combat alert to defend Polish Airspace, from potential intrusion by Russian one-way attack drones, under NATO’s Eastern Sentry. pic.twitter.com/YnDOZrYy9W — OSINTdefender (@sentdefender) September 13, 2025

Στην ανακοίνωση δεν έγινε καμία αναφορά σε τυχόν παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου, σημειώνει το Reuters.

Σε κάθε περίπτωση, η κινητοποίηση έρχεται μόλις τρεις ημέρες μετά την κατάρριψη ρωσικών drone από την Πολωνία όταν πέρασαν μέσα στον εναέριο χώρο της.

Η παραβίαση από τα ρωσικά drone έγινε τη νύχτα από την Τρίτη προς την Τετάρτη. Η Ρωσία δήλωσε ότι δεν είχε στοχεύσει την Πολωνία.

Πηγή: protothema.gr