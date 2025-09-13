Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Πολωνία: Απειλή από ντρόουν στον εναέριο χώρο - Απογειώθηκαν μαχητικκά (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Κινητοποίηση σε περιοχή κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου οι Αρχές στην ανατολική Πολωνία, στην περιοχή που συνορεύει με την Ουκρανία, έπειτα από απειλή drone, πιθανόν ρωσικών.

Πολωνικά και συμμαχικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για να αντιμετωπίσουν την απειλή.

 

 

Παράλληλα, έκλεισε το αεροδρόμιο του Λούμπλιν και μια ζώνη γύρω από αυτό  ενώ ακούστηκαν σε κάποιες περιοχές σειρήνες συναγερμού.

Οι πολωνικές Ένοπλες Δυνάμεις δήλωσαν ότι τα αεροσκάφη συμμετείχαν σε επιχείρηση κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία «για να διασφαλίσουν την ασφάλεια του εναέριου χώρου μας».

«Αυτές οι ενέργειες είναι προληπτικής φύσης και αποσκοπούν στην εξασφάλιση του εναέριου χώρου και την προστασία των πολιτών, ειδικά σε περιοχές που γειτνιάζουν με την απειλούμενη περιοχή», ανέφερε η πολωνική στρατιωτική διοίκηση στην ανακοίνωσή της.

 

Στην ανακοίνωση δεν έγινε καμία αναφορά σε τυχόν παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου, σημειώνει το Reuters.

Σε κάθε περίπτωση, η κινητοποίηση έρχεται μόλις τρεις ημέρες μετά την κατάρριψη ρωσικών drone από την Πολωνία όταν πέρασαν μέσα στον εναέριο χώρο της.

Η παραβίαση από τα ρωσικά drone έγινε τη νύχτα από την Τρίτη προς την Τετάρτη. Η Ρωσία δήλωσε ότι δεν είχε στοχεύσει την Πολωνία.

Πηγή: protothema.gr

Tags

ΡΩΣΙΑΠΟΛΩΝΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited