Τριακόσιοι πρώην πρέσβεις και αξιωματούχοι της ΕΕ ζητούν επείγουσα δράση για Παλαιστίνη

Περίπου τριακόσιοι πρώην πρέσβεις της ΕΕ και των κρατών μελών, καθώς και ανώτεροι αξιωματούχοι, συνυπογράφουν ανακοίνωση Τύπου με την οποία ζητούν επείγουσα δράση για την Παλαιστίνη. Σύμφωνα με την πρώην πρέσβη της ΕΕ, Ανδρούλλα Καμιναρά, η οποία είναι μέλος της συντονιστικής ομάδας της εν λόγω δράσης, «αυτή η πρωτοφανής πρωτοβουλία κερδίζει καθημερινά υποστήριξη - πέραν των 20 νέων πρώην πρέσβεων έχουν ενώσει την φωνή τους μαζί μας τις τελευταίες 24 ώρες». Αν και αναγνωρίζουμε τις καινούργιες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μέτρα κατά του Ισραήλ, συνέχισε η κα Καμιναρά, «η πεποίθησή μας είναι ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να δράσουν πολύ πιο αποφασιστικά για την τήρηση του διεθνούς δικαίου και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Ακολουθεί το κείμενο της ανακοίνωσης:

Εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας για τις ανελέητες επιθέσεις του Ισραήλ κατά του άμαχου πληθυσμού στη Γάζα οι οποίες από τις 7 Οκτωβρίου 2023 έχουν , σύμφωνα με πληροφορίες , οδηγήσει στο θάνατο και το σοβαρό τραυματισμό πάνω από 227.000 Παλαιστινίων και στον εκτοπισμό , τις τελευταίες δύο εβδομάδες , πάνω από 400.000 ανθρώπων - 295 πρώην πρέσβεις της ΕΕ και των κρατών μελών και ανώτεροι αξιωματούχοι ζητούν επείγουσα δράση.

Καλούμε επιτακτικά την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει αμέσως στοχευμένες κυρώσεις στην ισραηλινή κυβέρνηση και να αναστείλει τη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ - Ισραήλ. Επιπλέον , καλούμε τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και τον επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να συγκαλέσουν έκτακτες συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την υιοθέτηση κυρώσεων κατά των πολλαπλών παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου που διαπράττει καθημερινά η ισραηλινή κυβέρνηση εναντίον του λαού της Παλαιστίνης . Τα Ηνωμένα Έθνη , ως το καθιερωμένο παγκόσμιο σώμα για την ειρήνη και την ασφάλεια , πρέπει να ανταποκριθούν στις ευθύνες τους.

«Δεν μπορούμε να μείνουμε άπραγοι βλέποντας τη Γάζα να μετατρέπεται σε ερείπια και τους κατοίκους της να καταδικάζονται σε εξαθλίωση και πείνα », δήλωσε ο πρώην πρέσβης της ΕΕ Sven Kühn von Burgsdorff εξ ονόματος όλων των συνυπογραφόντων . "Το ζήτημα είναι αν η ΕΕ και τα έθνη που έχουν αντίστοιχες ιδέες πρόκειται να υπερασπιστούν τη στοιχειώδη ανθρωπιά και τις αξίες που στηρίζουν τη μεταπολεμική διεθνή τάξη . Πρέπει να αναληφθεί επειγόντως δράση για τη διατήρηση της ζωής , τον τερματισμό της στρατιωτικής σφαγής στη Γάζα , τη διασφάλιση της επιστροφής όλων των ομήρων και τη μετάβαση σε ρυθμίσεις διακυβέρνησης που θα επιτρέψουν την ταχεία επιστροφή της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα ως απαραίτητο βήμα προς μια ενιαία και δημοκρατικά εκλεγμένη παλαιστινιακή κυβέρνηση".

Απαιτούμε από τους ηγέτες της ΕΕ να ανταποκριθούν επειγόντως στο γεγονός ότι:

• Τις τελευταίες ημέρες οι ενέργειες του ισραηλινού στρατού κλιμακώθηκαν σε ένα υψηλότερο επίπεδο , με τους βομβαρδισμούς της πόλης της Γάζας , επιδιώκοντας την ανοιχτά διακηρυγμένη πολιτική της ισραηλινής κυβέρνησης να εκδιώξει τον πληθυσμό από την πόλη και να εξαναγκάσει σε εκτοπισμό ενάμισι εκατομμύριο ανθρώπους εντός ή και εκτός της λωρίδας της Γάζας.

• Ένας τεχνητός , ανθρωπογενής λιμός εκτυλίσσεται στη Γάζα , ο οποίος ήδη πλήττει 500.000 κατοίκους της Γάζας , με τον σοβαρό υποσιτισμό να είναι διάχυτος και περισσότερα από 130 παιδιά να έχουν ήδη πεθάνει από την πείνα , παρά τα προσωρινά πορίσματα του ΔΔΔ τον Φεβρουάριο του 2024 στην υπόθεση που ασκήθηκε κατά του Ισραήλ , τα οποία απαιτούν από όλα τα κράτη να αναλάβουν δράση για να διασφαλίσουν ότι επαρκείς ανθρωπιστικές προμήθειες θα φτάσουν στη Γάζα.

• Το Ισραήλ αγνόησε κατάφωρα το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ της 18ης Σεπτεμβρίου 2024, με το οποίο ζητούσε τον τερματισμό της παράνομης κατοχής της Γάζας και της Δυτικής Όχθης και , τουναντίον , την διπλασίασε και προσάρτησε πρόσθετες εκτάσεις του παλαιστινιακού εδάφους.

Αν και αναγνωρίζουμε τις καινούργιες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για περιορισμένα μέτρα κατά του Ισραήλ , η πεποίθησή μας είναι ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να δράσουν πολύ πιο αποφασιστικά για την τήρηση του διεθνούς δικαίου και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως με:

• Την αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ - Ισραήλ , παύοντας τις εξαγωγές και εισαγωγές όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού , απαγορεύοντας τις εισαγωγές από τους παράνομους ισραηλινούς οικισμούς , περιορίζοντας την πρόσβαση σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της ΕΕ και προτρέποντας τους άλλους βασικούς εμπορικούς εταίρους του Ισραήλ , μεταξύ άλλων στον Παγκόσμιο Νότο , να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.

• Την επιβολή άμεσων στοχευμένων κυρώσεων στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ και σε όλους όσοι είναι συνένοχοι και υπεύθυνοι για εγκλήματα πολέμου . Η λογοδοσία πρέπει να εξασφαλισθεί.

• Την προτροπή προς τα [13] κράτη μέλη της ΕΕ , τα οποία δεν το έχουν πράξει ακόμη , να ενταχθούν τόσο στα 147 κράτη μέλη του ΟΗΕ που έχουν ήδη αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης , όσο και σε εκείνα που έχουν ανακοινώσει ότι θα το πράξουν στην επικείμενη συνεδρίαση της ΓΣ του ΟΗΕ , όπως η Γαλλία , το Βέλγιο , η Μάλτα , το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Αυστραλία.

• Την επίδειξη πολιτικής και διπλωματικής ηγεσίας μέσα σε όλα τα όργανα του ΟΗΕ και στις συνεργασίες με τον Παγκόσμιο Νότο , συμπεριλαμβανομένων των αραβικών κρατών και των περιφερειακών δυνάμεων , για να πιεστεί το Ισραήλ να συμμορφωθεί με τις διεθνείς υποχρεώσεις του.

• Την υποστήριξη και ενίσχυση της Παγκόσμιας Συμμαχίας για την εφαρμογή της Λύσης των Δύο Κρατών - της βασικής πλατφόρμας για μια βιώσιμη πολιτική λύση που θα επιτρέπει στους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς να συνυπάρχουν ειρηνικά και με ασφάλεια.

• Την απαίτηση οι ΗΠΑ να ανακαλέσουν τις αποφάσεις που έλαβαν και εμποδίζουν τους επίσημους εκπροσώπους της Παλαιστίνης και του ΟΗΕ να συμμετάσχουν ακόμη και σε διάλογο στη ΓΣ του ΟΗΕ.

Οι αποτρόπαιες επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 από τη Χαμάς και άλλους εναντίον ισραηλινών πολιτών , μαζί με τη συνεχιζόμενη κράτηση ομήρων , δεν μπορούν ποτέ να δικαιολογήσουν την εκδίκηση που επιβάλλεται στη Γάζα , η οποία μετατρέπεται σε νεκροταφείο του διεθνούς δικαίου και των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων . Οι απερίσκεπτες στρατιωτικές επιθέσεις του τύπου που διέπραξε χθες το Ισραήλ στο κυρίαρχο έδαφος του Κατάρ , βασικού παίκτη στις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός , και η έλλειψη αποτελεσματικής δράσης θα καταδικάσουν γενιές τόσο Παλαιστινίων όσο και Ισραηλινών σε αέναη δυστυχία και θα συνεχίσουν να αποσταθεροποιούν την περιοχή και πέραν αυτής.

Είναι υποχρέωση όλων μας , ως παγκόσμιοι πολίτες , να απαιτήσουμε από τους ηγέτες μας τίποτα λιγότερο από την πλήρη εφαρμογή του διεθνούς δικαίου.

Η ώρα να δράσουμε είναι τώρα.

Η ανακοίνωση υπογράφεται από 295 πρώην πρέσβεις της ΕΕ και των κρατών μελών και ανώτερους αξιωματούχους .

Ο σύνδεσμος δείχνει τον κατάλογο όλων των υπογραφόντων.

Σημειώνεται ότι μπορούν να προστεθούν και άλλοι μετά την έκδοση του παρόντος δελτίου Τύπου . Επί του παρόντος , την έκκληση αυτή έχουν υπογράψει διπλωμάτες και ανώτεροι αξιωματούχοι της ΕΕ και των ακόλουθων χωρών : Βέλγιο , Κύπρος , Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία και Ισπανία.

euformeramb@gmail.com

@EUFormerAmb

Περί των τελευταίων εξελίξεων

Η Παγκόσμια Συμμαχία για τη Λύση των Δύο Κρατών εγκαινιάστηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2024 στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με τη συνδιοργάνωση της ΕΕ, του Αραβικού Συνδέσμου και της Νορβηγίας. Στόχος της είναι να προωθήσει μια δίκαιη λύση δύο κρατών, να διευκολύνει την κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση ομήρων και την ανθρωπιστική βοήθεια. Συμπροεδρεύουν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία, ενώ συμμετέχουν πολλές χώρες. Στις 29 Ιουλίου 2025 η Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου ενέκρινε τη Διακήρυξη της Νέας Υόρκης, καθορίζοντας εφαρμόσιμα πλαίσια για προσπάθειες ασφάλειας, πολιτικές, νομικές, ανθρωπιστικές και οικονομικές, οι οποίες εποπτεύονται από ομάδες εργασίας. Κατά τη διάρκεια της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τον Σεπτέμβριο του 2025, προγραμματίζονται διεθνείς κινητοποιήσεις και δεσμεύσεις αναγνώρισης για την Παλαιστίνη.

Στους ακόλουθους συνδέσμους είναι οι επιστολές που συντάχθηκαν από πρώην πρέσβεις και ανώτερους αξιωματούχους της ΕΕ και των κρατών μελών τον Ιούλιο 2025 και στις 26 Αυγούστου 2025.