Δωρεάν παραχώρηση δενδρυλλίων από Τμ. Δασών για αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής

ο Τμήμα Δασών θα παραχωρήσει και φέτος δωρεάν δενδρύλλια στους δικαιούχους, στο πλαίσιο υλοποίησης της Υπουργικής απόφασης για δωρεάν παραχώρηση δενδρυλλίων με σκοπό την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Το Πρόγραμμα Δενδροφυτεύσεων «Φυτεύω για το Κλίμα» συμβάλλει στην επίτευξη του εθνικού στόχου για φύτευση 1.000.000 δενδρυλλίων μέχρι το 2030, ο οποίος αποτελεί μέρος ευρύτερης δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για φύτευση 3.000.000.000 δένδρων μέχρι το 2030.

Αιτήσεις μπορεί να υποβάλλονται στους κατά τόπους δασικούς σταθμούς σε έντυπη μορφή, ή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, από την Τετάρτη 08 Οκτωβρίου μέχρι και την Παρασκευή 07 Νοεμβρίου.

Έντυπα αιτήσεων είναι διαθέσιμα στους κατά τόπους δασικούς σταθμούς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δασών (www.moa.gov.cy/forest).

Σημειώνεται ότι δικαιούχοι δωρεάν δενδρυλλίων είναι μόνο δημόσιοι φορείς και οργανωμένα σύνολα απο Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι και Κοινότητες), Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Σχολικές Μονάδες), άλλες Κυβερνητικές Υπηρεσίες (Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αστυνομία, Εθνική Φρουρά, Νοσοκομεία, κτλ), εκκλησιαστικές Αρχές (Εκκλησίες, Εξωκλήσια, Μοναστήρια) ή άλλα Οργανωμένα Σύνολα και Πρωτοβουλίες Πολιτών που αποδεδειγμένα έχουν εξασφαλίσει κατάλληλη γη για δενδροφύτευση.

Η Υπουργική απόφαση αφορά τη δωρεάν παραχώρηση μέχρι 100.000 δενδρυλλίων, αξίας €250.000 περίπου, εντός της φυτευτικής περιόδου (Νοέμβριος - Φεβρουάριος), σε ετήσια βάση, με τη δυνατότητα δωρεάν παραχώρησης δενδρυλλίων που φύονται σε δοχεία χωρητικότητας πέραν των τριών λίτρων.

Επίσης αφορά τη δωρεάν παραχώρηση μέχρι 50.000 δενδρυλλίων, από το συνολικό αριθμό των 100.000 δενδρυλλίων, σε πολίτες, σε περίπτωση κατά την οποία δεν θα υπάρχει ικανοποιητική ζήτηση για δενδρύλλια από οργανωμένα σύνολα. Τα δενδρύλλια προς τους πολίτες θα διατίθενται καθ' όλη τη διάρκεια της φυτευτικής περιόδου (Νοέμβριος - Φεβρουάριος).

Οι Δήμοι θα πρέπει να συνεργάζονται με οργανωμένα σύνολα, προκειμένου να μπορούν να αιτηθούν τη δωρεάν παραχώρηση δενδρυλλίων.

Το Τμήμα Δασών έχει αναπτύξει Βάση Δεδομένων με στόχο την καταγραφή και την παρακολούθηση της προόδου των δενδροφυτεύσεων, για την περίοδο 2019 μέχρι σήμερα.

