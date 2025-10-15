Αυτές είναι οι πιο καθαρές κοινότητες στη Λευκωσία - Ανακοινώθηκαν τα βραβεία

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στις κοινότητες Αναλυόντα, Μαθιάτη, Πολιτικού, Μιτσερού, Φαρμακά, Πλατανιστάσας, Αγίων Τριμιθιάς και Καλοπαναγιώτη θα απονεμηθεί το Α΄ Βραβείο στο πλαίσιο της Εκστρατείας Καθαριότητας για το έτος 2025, ανακοίνωσε η Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η φετινή συμμετοχή και τα αποτελέσματα της εκστρατείας κρίνονται «πολύ ικανοποιητικά». Η κριτική επιτροπή επισκέφθηκε και επιθεώρησε τις Κοινότητες της Επαρχίας Λευκωσίας και αποφάσισε να απονεμηθούν βραβεία στις πιο κάτω Κοινότητες:

Το Α΄ Βραβείο και ποσό 1.500 θα λάβουν οι κοινότητες, Αναλυόντα, Μαθιάτη, Πολιτικού, Μιτσερού, Φαρμακά, Πλατανιστάσας, Αγίων Τριμιθιάς και Καλοπαναγιώτη.

Το Β΄ Βραβείο και ποσό 600 ευρώ θα λάβουν οι κοινότητες Εργατών, Πέρα Ορεινής, Φικάρδου, Σαραντίου, Κανναβιών, Μένοικου, Παλιομετόχου και Γαλάτας.

Το Γ΄ Βραβείο και το ποσό των 300 ευρώ θα λάβουν οι κοινότητες Καμπιών, Αγίου Ιωάννη Μ., Καλού Χωριού, Ορ, Φτερικουδίου, Νικηταρίου, Μάμμαρι, Φλάσου, Μουτουλλά.

Με το βραβείο καλύτερου χώρου πρασίνου και το ποσό των 950 ευρώ θα βραβεύθει  η κοινότητα Πολυστύπου και το βραβείο για εθελοντική εργασία και το ποσό 1.400 ευρώ θα βραβευτεί η κοινότητα Πλατανιστάσας.

Η τελετή απονομής των βραβείων και επαίνων θα γίνει στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Κοινοτικού  Συμβουλίου Αστρομερίτη, στις 24 Οκτωβρίου 2025.

