Η Χαμάς θα παραδώσει στις 10 απόψε το βράδυ ακόμα δύο σορούς ομήρων

Οι σοροί ακόμα δύο ομήρων θα παραδοθούν απόψε (15/10) στο Ισραήλ όπως έκανε γνωστό η Χαμάς.

Οι σοροί, όπως έγινε γνωστό θα παραδοθούν στις 10:00 το βράδυ.

Την είδηση επιβεβαίωσε στην εφημερίδα The Times of Israel,ανώτερος αξιωματούχος του Ερυθρού Σταυρού. Όπως είπε, ο Ερυθρός Σταυρός αναμένει να παραλάβει τις σορούς δύο ομήρων.

«Στο πλαίσιο της συμφωνίας (κατάπαυσης του πυρός) για την ανταλλαγή των κρατουμένων, οι Ταξιαρχίες αλ Κάσεμ αποφάσισαν να παραδώσουν τις σορούς δύο αιχμαλώτων του κατακτητή στις 22.00» ανέφερε η ανακοίνωση της Χαμάς.

Η Χαμάς δεν κατονόμασε τους ομήρους που πρόκειται να παραδώσει.

Απομένουν ακόμα να παραδώσει τις σορούς 21 νεκρών ομήρων, καθώς έχει επιστρέψει στο Ισραήλ τέσσερις νεκρούς ομήρους την περασμένη Δευτέρα, ενώ άλλες τρεις παραδόθηκαν χθες Τρίτη. Μια τέταρτη σορός που επεστράφη στο Ισραήλ, δεν ταυτοποιήθηκε ως όμηρος.

Σύμφωνα με την καταμέτρηση του Ισραήλ, με τις δύο σορούς που αναμένονται απόψε, θα απομένουν να παραδοθούν τα λείψανα 19 ομήρων.

Μία από τις σορούς «δεν ανήκει σε όμηρο» λέει ο IDF







Η τέταρτη σορός που παραδόθηκε την Τρίτη (15/10) από τη Χαμάς δεν ανήκει σε Ισραηλινό όμηρο σύμφωνα με αξιωματούχο του ισραηλινού στρατού που λέει ότι εκτιμάται πως ανήκει σε κάτοικο της Γάζας

Στους Ταμίρ Νιμρόντι, Εϊτάν Λέβι και Ουριέλ Μπαρούχ ανήκουν οι άλλες τρεις σοροί που επιστράφηκαν. Εκπρόσωποι των ισραηλινών δυνάμεων συνόδευσαν τις οικογένειες των ομήρων μέχρι την ιατροδικαστική υπηρεσία.

Να σημειωθεί ότι, ο Νιμρόντι απήχθη ζωντανός και πέθανε σε ηλικία 18 ετών, ενώ ήταν αιχμάλωτος. Ο δεύτερος και τρίτος όμηρος Μπαρούχ και Λέβι πέθαναν την 7η Οκτωβρίου και τη σορό του κράτησε η Χαμάς στη Γάζα.

cnn.gr