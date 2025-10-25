Νεκρά άγρια πτηνά και παράνομα δίκτυα παγίδευσης εντοπίστηκαν σε χωράφι στη Λάρνακα

Έρευνα σε περιφραγμένο χωράφι στην επαρχία Λάρνακας πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το πρωί από μέλη της Αστυνομίας, κατά την οποία εντοπίστηκαν επτά νεκρά άγρια πτηνά και έντεκα δίκτυα παγίδευσης, εκ των οποίων τα επτά ήταν εγκατεστημένα.

Σε ανακοίνωσή της, η Αστυνομία αναφέρει ότι στο σημείο βρέθηκαν ακόμα δύο συσκευές που εκπέμπουν μιμητικές φωνές άγριων πτηνών.

Στο σημείο, αναφέρεται, κλήθηκαν μέλη της Υπηρεσίας Θήρας, ενώ από τα εγκατεστημένα δίκτυα απελευθερώθηκαν 26 άγρια πτηνά.

Εναντίον του 30χρονου ιδιοκτήτη του χωραφιού θα εκδοθεί εξώδικο πρόστιμο, ενώ οι εξετάσεις συνεχίζονται από τον Περιφερειακό Αστυνομικό Σταθμό Κοφίνου.

ΚΥΠΕ