Φίτσο: «Δεν υποστηρίζω χρηματοδότηση της Ουκρανίας ακόμα κι αν κάτσω στις Βρυξέλλες μέχρι την Πρωτοχρονιά»

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, με ανάρτησή του στο Χ την Παρασκευή, έκανε γνωστό ότι απέστειλε απάντηση στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ο οποίος δήλωσε στους ηγέτες της ΕΕ ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 18 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες, οι ηγέτες θα πρέπει να συμφωνήσουν στον τρόπο χρηματοδότησης της Ουκρανίας, με την αξιοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων να βρίσκεται στο τραπέζι.

Όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, «τον σέβομαι απόλυτα, αλλά ενώ μιλούσε για χρήματα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, εγώ επαναλάμβανα συνεχώς την παράλογη, καθημερινή δολοφονία εκατοντάδων έως χιλιάδων Ρώσων και Ουκρανών. Αν για τη Δυτική Ευρώπη η ζωή ενός Ρώσου ή ενός Ουκρανού αξίζει τα λεφτά, δεν θέλω να είμαι μέρος μιας τέτοιας Δυτικής Ευρώπης».

Μάλιστα τόνισε ότι δεν θα υπαναχωρήσει από τις θέσεις του και απαντάει στον Αντόνιο Κόστα, που έχει δηλώσει ότι οι ηγέτες δεν θα φύγουν από το Συμβούλιο αν δεν αποφασίσουν για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. «Είπα στον Α. Κόστα ότι δεν θα υποστηρίξω τίποτα, ακόμα κι αν χρειαστεί να καθίσουμε στις Βρυξέλλες μέχρι την Πρωτοχρονιά, κάτι που θα οδηγούσε σε υποστήριξη των στρατιωτικών δαπανών της Ουκρανίας. Είμαι έτοιμος, ως πρωθυπουργός της Σλοβακικής Δημοκρατίας, να υποστηρίξω την Ουκρανία στην ανοικοδόμηση, βάσει διμερών διαπραγματεύσεων μεταξύ των κυβερνήσεων της Σλοβακίας και της Ουκρανίας, αλλά απορρίπτω την άσκοπη δολοφονία».

Ο κ. Φίτσο έκανε γνωστό ότι την επιστολή του την κοινοποίησε και στους ηγέτες της ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ