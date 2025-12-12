Συνάντηση Έρχιουρμαν – Χαν: GSI, χαλούμι και ιθαγένεια παιδιών μικτών γάμων στην ατζέντα της συζήτησης

Τα θέματα που συζήτησε με τον Γιοχάνες Xαν, «ο οποίος διορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω εσωτερικών διαδικασιών», γνωστοποίησε με ανάρτησή του αργά το απόγευμα στον προσωπικό του λογαριασμό ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν.

Όπως ανέφερε, συζήτησαν για τη διαδικασία Σένγκεν, το δικαίωμα στην ιθαγένεια της ΕΕ των παιδιών που γεννιούνται από μικτούς γάμους, την άμεση επαφή με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, την ad hoc επιτροπή της ΕΕ για την εναρμόνιση, τον κανονισμό για το άμεσο εμπόριο, το έργο GSI που υποστηρίζεται από την ΕΕ, την καταχώριση του χαλλουμιού και τα φωτοβολταϊκά που υποστηρίζονται από την ΕΕ στη νεκρή ζώνη.

Η ανάρτηση του κ. Έρχιουρμαν συνοδευόταν από φωτογραφία με τον κ. Χαν.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο «υπεξ», Ταχσίν Ερτουγρούλογλου με δήλωσή του είχε χαρακτηρίσει λάθος την συνάντηση Έρχιουρμαν – Χαν

Σε ανάρτησή του μετά από αυτή για την συνάντηση με τον Ευρωπαίο απεσταλμένο, ο κ. Έρχιουρμαν αναφέρθηκε στην επίσκεψή των δύο ηγετών χθες στο ανθρωπολογικό εργαστήριο της ΔΕΑ όπου πληροφορήθηκαν για το έργο τους.

«Είναι καθήκον μας να στηρίξουμε το έργο της ΔΕΑ και να αποτρέψουμε την πολιτικοποίηση αυτών των εργασιών. Συμμερίζομαι τον πόνο όλων των συγγενών αγνοουμένων, Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων, με όλη μου την καρδιά», δήλωσε ο κ. Έρχιουρμαν.

