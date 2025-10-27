Γιατί το Τμήμα Δασών έκοψε δέντρα στο Πάρκο Ακαδημίας;

Έκοψαν τα δέντρα για να φτιάξουν μια μικρή τεχνητή λίμνη που θα συγκρατεί τα νερά της βροχής και θα αποτρέπει τις πλημμύρες στην περιοχή γύρω από το Πάρκο Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Δασών, επιχειρώντας να απαντήσει στις επικρίσεις που προκάλεσαν οι εργασίες, με πιο έντονη αυτήν του Volt. Σύμφωνα με το Τμήμα, το έργο είναι μέρος του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της Κύπρου και στοχεύει στην προστασία των γύρω οικισμών αλλά και στη συγκράτηση των ομβρίων υδάτων για χρήση σε περιόδους ξηρασίας. Τονίζεται επίσης ότι έγιναν παρεμβάσεις ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο η επίδραση στη βλάστηση και στο φυσικό περιβάλλον.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Τμήματος Δασών: