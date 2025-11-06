Πυρκαγιά σε περιορισμένη έκταση στο πεδίο βολής Καλού Χωριού στη Λάρνακα

Συναγερμός σήμανε σήμερα Πέμπτη (06/11/2025) το απόγευμα στην Επαρχία Λάρνακας, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή «Καψαλιά», εντός του πεδίου βολής Καλού Χωριού.

Η άμεση επέμβαση των δυνάμεων του Τμήματος Δασών είχε αποτέλεσμα η φωτιά να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο στις 18:20, περιορίζοντας τη ζημιά σε μόλις μισό (0,5) εκτάριο χαμηλής άγριας βλάστησης.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν συνολικά 31 πυροσβέστες του Τμήματος Δασών, με 9 πυροσβεστικά οχήματα, 1 βυτιοφόρο και 1 προωθητή γαιών.

Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης βολής βαρέων όπλων της Εθνικής Φρουράς.