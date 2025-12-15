Συναγερμός στα κατεχόμενα για ύποπτα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε ζώα

Πανικό στις «αρμόδιες υπηρεσίες» στα κατεχόμενα προκάλεσαν ύποπτα περιστατικά σε ζώα αφθώδη πυρετού ενώ πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο «υπουργείο γεωργίας» για άμεσα μέτρα περιορισμού της ασθένειας.

Ο σημερινός τουρκοκυπριακός Τύπος αναφέρεται εκτενώς στο θέμα με την εφημερίδα «Χαλκίν Σεσί» να γράφει ότι περιστατικά εντοπίστηκαν στο κατεχόμενο χωριό Λάπαθος (Αμμοχώστου) αφού μετά τον ύποπτο θάνατο ζώων σε εξετάσεις που έγιναν εντοπίστηκαν συμπτώματα αφθώδους πυρετού σε 70 μεγάλα ζώα κτηνοτροφικής μονάδας, ενώ στάλθηκαν δείγματα για περαιτέρω αναλύσεις και εξετάσεις στην Τουρκία.

Η εφημερίδα «Μπαγιμσίζ» αναφέρεται πρωτοσέλιδα στο θέμα και γράφει ότι σε σύσκεψη στο «υπουργείο γεωργίας» υπό τον «υπουργό» Χουσεΐν Τζαβούς αποφασίστηκε όπως ως αρχικό μέτρο η κτηνοτροφική μονάδα που εντοπίστηκαν τα ύποπτα περιστατικά μπει σε καραντίνα ενώ αναμένονται εμβόλια από την Τουρκία.

Εξάλλου, σε ανακοίνωση του το Κόμμα Κοινοτικής Δημοκρατίας (TDP) αναφέρεται στην επικινδυνότητα της εξάπλωσης της ασθένειας και στις αρνητικές επιπτώσεις στην κτηνοτροφία και γεωργία και καλεί τις «αρμόδιες υπηρεσίες» να πάρουν άμεσα μέτρα για περιορισμό της ασθένειας.

Κανένας κίνδυνος από κατανάλωση κρέατος λόγω αφθώδους πυρετού, λέει η «ένωση κτηνιάτρων»

Η κατανάλωση κρέατος και γάλακτος τοπικής παραγωγής δεν ενέχει κανένα κίνδυνο για την υγεία, μετά και τα περιστατικά ύποπτου αφθώδους πυρετού στο κατεχόμενο χωριό Λάπαθος, σύμφωνα με την τ/κ «ένωση κτηνιάτρων».

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, σε ανακοίνωση της η «ένωση» αναφέρει ότι τις σωστές πληροφορίες για το θέμα δίνουν οι «αρμόδιες υπηρεσίες» και οι κτηνίατροι και απευθύνει έκκληση στους καταναλωτές να μην πανικοβάλλονται από δημοσιεύματα και αναρτήσεις που μπορεί να είναι αναληθή και παραπλανητικά.

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στη διαδικασία που ακολουθείται με τα περιστατικά που εντοπίστηκαν και γράφει ότι οι «αρμόδιες αρχές» αποφάσισαν να λάβουν και να εφαρμόσουν όλα τα απαραίτητα μέτρα όπως καραντίνα, εμβολιασμό, απολύμανση, μέτρα βιοασφάλειας σε αγροκτήματα και σε ατομικό επίπεδο, τη σφαγή ζώων και τον έλεγχο και τους περιορισμούς της μετακίνησης ζώων.

Μεταξύ άλλων η «ένωση κτηνιάτρων» αναφέρει ότι θα πρέπει όλες οι μετακινήσεις βοοειδών και αιγοπροβάτων να σταματήσουν για τουλάχιστον ένα μήνα, η μεταφορά των ζώων σφαγής να γίνεται απευθείας από τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στο σφαγείο και στα σφαγεία, στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και στις εγκαταστάσεις παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και στις διαδρομές που έχουν καθοριστεί από την «κτηνιατρική υπηρεσία» να εγκατασταθούν σταθμοί απολύμανσης.