Στους δρόμους και οι Κύπριοι αγρότες, ετοιμάζουν πορεία προς Λευκωσία - Κινητοποιήσεις για μείωση ΚΑΠ την ερχόμενη Πέμπτη

Αγρότες στην Κύπρο συγκέντρωσαν τα τρακτέρ τους σε 4-5 σημεία της Λάρνακας και της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου ενώ την Πέμπτη προγραμματίζεται πορεία προς το Σπίτι της Ευρώπης στη Λευκωσία σε διαμαρτυρία για την μείωση του ποσού που προϋπολογίζεται για την Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ.

Σύμφωνα με τον κ. Κυριάκο Καϊλά Πρόεδρο της Παγκύπριας Οργάνωσης Σιτηροπαραγωγών, η πρώτη κινητοποίηση «γίνεται για την μεγάλη ζημιά που έγινε λόγω της απόφασης να μειωθεί η κοινή αγροτική πολιτική κατά 86,5 δισεκατομμύρια ευρώ».

Αυτό σημαίνει, είπε, «καταστροφή του πρωτογενή τομέα παραγωγής στα περισσότερα κράτη μέλη. Ακόμα χειρότερα στην δική μας περίπτωση όπου έχουμε τον χαμηλότερο μέσο όρο παραγωγής. Αυτό θα ήταν η ταφόπλακα του πρωτογενή τομέα παραγωγής στην Κύπρο».

Ο κ. Καϊλάς ανέφερε πως «η εκδήλωση γίνεται και αρχίσαμε από σήμερα να συγκεντρώνουμε τα μηχανήματα μας για την εκδήλωση της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου όπου θα γίνει πορεία προς το Σπίτι της Ευρώπης».

«Σήμερα συγκεντρώνονται τρακτέρ σε 4-5 σημεία σε Λάρνακα και Αμμόχωστο. Υπάρχουν και αγρότες που ετοιμάζονται στην Λευκωσία. Δεν θα κινητοποιηθούν αγρότες από Λεμεσό και Πάφο λόγω απόστασης», είπε.

Πρόκειται, πρόσθεσε, «για ειρηνική εκδήλωση η οποία θα γίνει και θα στείλουμε τα μηνύματα μας. Μάλιστα στείλαμε στον Ευρωπαίο Επίτροπο υπόμνημα όπου ζητάμε την ακύρωση αυτής της καταστροφικής πολιτικής».

Ο κ. Καϊλάς ανέφερε πως «πέραν αυτών υπάρχουν και τα επιμέρους προβλήματα τα οποία είναι σημαντικά και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Υπουργοί Γεωργίας και Εσωτερικών προσπαθούν να δώσουν κάποια στοιχεία στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών ούτως ώστε να προχωρήσει με τις πληρωμές. «Δυστυχώς ακόμα μέχρι σήμερα αυτοί οι αγρότες οι οποίοι διαμαρτύρονται φαίνεται ότι θα κάνουν μαύρα Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά», είπε. Αυτό, πρόσθεσε, «δεν θα το επιτρέψουμε. Μαζί με εμάς θα ταλαιπωρηθεί και άλλος κόσμος αν δεν μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορεί κάθε χρόνο να παρουσιάζεται το ίδιο πρόβλημα».

Ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Σιτηροπαραγωγών σημείωσε πως «υπάρχουν δύο πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία μπορούν να επιλυθούν και μάλιστα χωρίς οικονομικό κόστος αφού θα έχει και όφελος για το κράτος». Αναφέρθκηκε στο ενδεχόμενο να γίνει τροποποίηση της νομοθεσίας για τις τουρκοκυπριακές περιουσίες. «Δεν μπορεί ένας πρόσφυγας που πήρε τον κλήρο του το 1974 στα 35 του σήμερα είναι 85-90 να συνεχίζει να τον καλλιεργεί», είπε. Γι' αυτό τον λόγο, πρόσθεσε, «γίνεται υπεκμίσθωση αφού το ενοικιάζει σε ένα νέο αγρότη. Αυτό θεωρείται παράνομο. Όμως δεν είναι παράνομο αφού ο αγρότης το πληρώνει».

Το άλλο θέμα το οποίο μπορει να λυθεί και να έχει έσοδα το κράτος, ανέφερε, «είναι τα κρατικά (τεμάχια) για τα οποία μας έχουν πει να υποβάλουμε αιτήσεις στο κτηματολόγιο. Υπάρχουν αιτήσεις οι οποίες εκκρεμούν από το 2002 και δεν έχουν ακόμη εξεταστεί».

«Το κράτος θα είχε και έσοδα με αυτόματη πληρωμή από τον ΚΟΑΠ που θα εισηγούμασταν εμείς με ενυπόγραφη μας δήλωση να παίρνει τα χρήματα απευθείας το κράτος», είπε.

Διερωτήθηκε «αν αυτά τα απλά δεν μπορέσαμε να τα λύσουμε τι περιμένουμε κάθε χρόνο ο κόσμος να διαμαρτύρεται γιατί είναι απλήρωτος;»

Σε ερώτηση για το εάν θα κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις ο κ. Καϊλάς ανέφερε πως «η πρώτη μεγάλη μας έγνοια είναι η νέα κοινή αγροτική πολιτική. Αν δεν αναθεωρηθεί θα είναι καταστροφή».

Σημείωσε πως «έχει δυνατότητα το κάθε κράτος μέλος εκεί και όπου έχει την δυνατότητα και κρίνει να δώσει σχετικές ενισχύσεις».

Διερωτήθηκε πως «τώρα θα πληρώνουμε ως κράτος κοινή αγροτική πολιτική και μετά θα ερχόμαστε να βοηθούμε τους αγρότες μας με δεύτερο επιπρόσθετο βαρίδι στην Κυπριακή Δημοκρατία;».

«Δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα. Πρέπει να ληφθούν τα σωστά μέτρα ούτως ώστε ο πρωτογενής τομέας να μπορέσει να προχωρήσει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «μετά από αυτές τις απανωτές ανομβρίες καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Να μην αρχίσω να πω για τους κακούς χειρισμούς οι οποίοι έχουν γίνει».

Ο κ. Καϊλάς είπε πως «το θέμα μας σήμερα είναι η κοινή αγροτική πολιτική πρέπει να λυθεί αυτό. Παράλληλα ο κόσμος πρέπει να πληρωθεί ούτως ώστε έχουμε χάσει πλέον και την αξιοπιστία μας. Τους σπόρους και τα λιπάσματα που προμηθευόμαστε σήμερα μας τα δίνουν οι εισαγωγείς και γνωρίζουν ότι αρχές Δεκεμβρίου θα πληρωθούν. Πως θα γίνει αυτό εφικτό εάν δεν πληρωθούν οι αγρότες μας;»

