Οι Αμερικανοί ζητούν από το Κίεβο να παραδώσει στη Ρωσία ουκρανικά εδάφη που δεν κατέλαβε με πόλεμο

Οι αμερικανοί διαπραγματευτές εξακολουθούν να ζητούν από την Ουκρανία να εγκαταλείψει το τμήμα της περιφέρειας του Ντονμπάς που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των δυνάμεων του Κιέβου, δήλωσε ανώτατος αξιωματούχος της Ουκρανίας. Δηλαδή, η Ουάσινγκτον πιέζει για να παραδοθούν στην Μόσχα εδάφη που οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν κατορθώσει να καταλάβουν έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου μετά την εισβολή του Φεβρουαρίου 2022.

«Ο Πούτιν θέλει εδάφη. Οι Αμερικανοί λένε ότι η Ουκρανία "πρέπει να αποσυρθεί"», πράγμα που το Κίεβο αρνείται. «Είναι αρκετά περίεργο που οι Αμερικανοί υιοθετούν την θέση των Ρώσων στο θέμα αυτό», δήλωσε στο AFP ο ουκρανός αξιωματούχος που γνωρίζει τα των διαπραγματεύσεων.

Νέες αμερικανοουκρανικές συνομιλίες διεξάγονται σήμερα στο Βερολίνο

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές συναντώνται σήμερα στο Βερόλίνο, έπειτα απο τις συνομιλίες διάρκειας πέντε ωρών που είχαν χθες Κυριακή, με το Κίεβο να ελπίζει ότι θα πείσει την Ουάσινγκτον ότι μία κατάπαυση του πυρός πρέπει να επιτευχθεί στην Ουκρανία χωρίς προκαταρκτικές εδαφικές παραχωρήσεις στη Ρωσία.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ ήταν φειδωλός στις λεπτομέρειες, διαβεβαίωσε όμως στον λογαριασμό του στο X ότι «πολλή πρόοδος» σημειώθηκε στις εις βάθος συνομιλίες για το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων, οικονομικά προγράμματα, και άλλα». Νέες συνομιλίες προβλέπεται να διεξαχθούν σήμερα το πρωί.

Συνάντηση κορυφής αναμένεται επίσης να πραγματοποιηθεί απόψε ανάμεσα στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες, ο αναλυτικός κατάλογος των οποίων δεν έχει ακόμη επίσημα ανακοινωθεί.

Το απόγευμα ο Ζελένσκι θα συναντηθεί με πολλούς Γερμανούς αξιωματούχους, θα συμμετάσχει σε γερμανοουκρανικό οικονομικό φόρουμ και τέλος θα μιλήσει στους δημοσιογράφους μαζί με τον Μερτς.

Όπως και το Κίεβο, πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες αντιτίθενται στην υποχώρηση στις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις του Κρεμλίνου. Φοβούνται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα εγκαταλείψει την Ουκρανία και η Ευρώπη θα αποκλειστεί από τις συζητήσεις για την ασφάλεια της ηπείρου, ενώ το Κρεμλίνο θεωρείται μεγάλη απειλή.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγινε δεκτός χθες, Κυριακή, το απόγευμα στο Βερολίνο στην καγκελαρία από τον Φρίντριχ Μερτς. Αμερικανικές, ουκρανικές και ευρωπαϊκές σημαίες ξεδιπλώθηκαν για την περίσταση.

Φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν από την ουκρανική προεδρία δείχνουν τους δύο ηγέτες μαζί με τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ζελένσκι και ο Γουίτκοφ εναγκαλίζονται χαμογελαστοί.

Στο X, ο Μερτς έκρινε πως «δύσκολες ερωτήσεις» βρίσκονται στο τραπέζι και πως τα "ουκρανικά συμφέροντα είναι επίσης ευρωπαϊκά συμφέροντα".

Πριν από τη συνάντηση, ο Ζελένσκι είπε ότι θέλει να πείσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποστηρίξουν κατάπαυση του πυρός που θα περιλαμβάνει πάγωμα της γραμμής του μετώπου, και όχι την προσάρτηση ολόκληρου του Ντονμπάς (ανατολική Ουκρανία) όπως διεκδικεί το Κρεμλίνο και προτείνεται από την Ουάσινγκτον: «Θα ήθελα οι Αμερικανοί να μας υποστηρίξουν σε αυτό το σημείο». Το Κίεβο και η Ευρώπη αρνούνταν σταθερά μια τέτοια παραχώρηση που θα αποτελούσε ανταμοιβή για τον επιτιθέμενο.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης χθες, Κυριακή, πριν από τις διαπραγματεύσεις, ότι η Ουάσινγκτον δεν έχει απαντήσει ακόμη στην εκδοχή του σχεδίου προκειμένου να τεθεί τέλος στη σύγκρουση, η οποία τροποποιήθηκε από το Κίεβο και τους Ευρωπαίους.

Ρωσία: Η μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ αποτελεί έναν από τους "ακρογωνιαίους λίθους" των συνομιλιών

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι η μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ αποτελεί θεμελιώδες ζήτημα στις συνομιλίες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας και σημείωσε ότι υπόκειται σε ειδική συζήτηση.

«Φυσικά αυτό το θέμα αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους και φυσικά υπόκειται σε ειδική συζήτηση», δήλωσε σήμερα ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία αναμένει να ενημερωθεί από τις ΗΠΑ μετά τις συνομιλίες που θα έχουν στο Βερολίνο Αμερικανοί, Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αναφορικά με ένα σχέδιο για τη διευθέτηση της κρίσης.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ζητεί από την Ουκρανία να απαρνηθεί τη φιλοδοξία της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ αλλά και να αποσύρει τα στρατεύματα της από το 10% της περιοχής του Ντονμπάς (επαρχίες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ) που εξακολουθεί να ελέγχει. Η Μόσχα απαιτεί επίσης η Ουκρανία να παραμείνει ουδέτερη και να μην επιτρέψει την ανάπτυξη νατοϊκών στρατευμάτων στο έδαφός της.

Οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ ενημέρωσαν τους Ευρωπαίους ΥΠΕΞ σχετικά με το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ ενημέρωσαν σήμερα τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη λωρίδα της Γάζας μέσω βιντεοδιάσκεψης, δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νέλ Μπαρό δήλωσε νωρίτερα σήμερα πως είχε προτείνει στην ‘Υπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλας να ενημερώσουν οι Γουίτκοφ και Κούσνερ σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου τους υπουργούς Εξωτερικών στη διάρκεια του συμβουλίου ΥΠΕΞ στις Βρυξέλλες.

