«Δεν παραβιάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας»: Απάντηση Αρχής κατά Διαφθοράς στην δικηγόρο του πρώην διευθυντή Τμήματος Αλιείας

Aπορρίπτει τους ισχυρισμούς περί στοχοποίησης και διασυρμού του πρώην διευθυντή του Τμήματος Αλιείας, κ. Λοΐζου Λoϊζίδη στο πλαίσιο της υπόθεσης του παράνομου ιχθυοτροφείου στην Τριμίκλινη, η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, ξεκαθαρίζοντας ότι ενήργησε απολύτως εντός του νομικού και θεσμικού πλαισίου.

Διαβάστε επίσης:

Σε επιστολή της προς την δικηγόρο Αλεξάνδρα Κ. Λυκούργου, η Αρχή αναφέρει ότι η επίμαχη ανακοίνωση της 19ης Δεκεμβρίου 2025 αποτελεί συνοπτική αποτύπωση των ευρημάτων πολυσέλιδης έκθεσης του Λειτουργού Επιθεώρησης, η οποία αριθμεί 275 σελίδες και έχει ήδη εγκριθεί. Ως εκ τούτου, σημειώνει ότι τυχόν αναθεώρησή της θα προϋπέθετε τροποποίηση της ίδιας της έκθεσης, κάτι που χαρακτηρίζεται πρακτικά αδύνατο.

Η Αρχή απορρίπτει επίσης τον ισχυρισμό ότι με τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης παραβιάστηκε το τεκμήριο αθωότητας του πρώην διευθυντή. Όπως επισημαίνεται, σε κανένα σημείο δεν γίνεται λόγος για ενοχή ή τέλεση ποινικών αδικημάτων, αλλά για «ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες», διατύπωση που, σύμφωνα με την Αρχή, προβλέπεται ρητά από τη σχετική νομοθεσία και τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της.

Ακολουθεί αυτούσιο το κείμενο της επιστολής της Αρχής Κατά της Διαφθοράς:

Αγαπητή κα Λυκούργου,

Θέμα: Αίτημα για την άμεση αναθεώρηση της Ανακοίνωσης ημερ. 19/12/2025

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς («η Αρχή»), σας πληροφορεί τα πιο κάτω:

Δημοσιοποίηση του Περιεχομένου της παρούσας Επιστολής

Το γεγονός ότι δημοσιοποιήσατε το περιεχόμενο της δικής σας Επιστολής ημερ. 04/01/2026, που είχατε αποστείλει στην Αρχή, μας υποχρεώνει όπως και εμείς, με τη σειρά μας, δημοσιοποιήσουμε το περιεχόμενο της παρούσας δικής μας Επιστολής.

Η Ανακοίνωση της Αρχής ημερ. 19/12/2025

Η εν λόγω Ανακοίνωση της Αρχής αποτελεί μία σύνοψη της Έκθεσης του Λειτουργού Επιθεώρησης ο οποίος διεξήγαγε την Έρευνα, η οποία Έκθεση αποτελείται από 275 σελίδες. Αποτελεί μια σαφή αποτύπωση των Ευρημάτων και Συμπερασμάτων του, επομένως για να αναθεωρηθεί, θα πρέπει να μεταβληθεί και η Έκθεση κάτι το οποίο είναι πρακτικά αδύνατο, εφόσον αυτή έχει ήδη εγκριθεί από την Αρχή. Πιστεύουμε ότι η Ανακοίνωση της Αρχής είναι αρκούντως σαφής ως προς τα γεγονότα και δεν χρήζει οποιασδήποτε περαιτέρω επεξήγησης.

Ισχυρισμοί για κατ’ ισχυρισμό παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας του πελάτη σας

Στην Επιστολή σας αναφέρετε κατ’ επανάληψη ότι περιγράφουμε τον πελάτη σας ως «ένοχο» ή ότι διέπραξε ποινικά αδικήματα. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Σας υπενθυμίζουμε ότι τόσο ο Επίτροπος Διαφάνειας, όσο και ο Λειτουργός Επιθεώρησης είχαν υπηρετήσει για πολλά χρόνια ως Δικαστές, εκδικάζοντας ποινικές υποθέσεις και γνωρίζουν πόσο σημαντικός είναι ο σεβασμός προς το τεκμήριο της αθωότητας και ότι μόνο αρμόδιο να αποφανθεί για την ενοχή οποιουδήποτε προσώπου είναι το Δικαστήριο μετά από εκδίκαση της υπόθεσης. Το λεκτικό το οποίο χρησιμοποιήθηκε τόσο στην Έκθεση του Λειτουργού Επιθεώρησης, όσο και στην Ανακοίνωση της Αρχής, αναφέρεται σε «ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες» του πελάτη σας, κάτι που συνάδει με το λεκτικό της σχετικής νομοθεσίας και κανονισμών, ήτοι το Άρθρο 14(α), του περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμου, Ν. 19(Ι)/2022 και του Κανονισμού 15, των περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Κανονισμών, Κ.Δ.Π. 483/2022.

Αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων του πελάτη σας και ισχυρισμοί σας για ευνοϊκή μεταχείριση των άλλων δημοσίων λειτουργών έναντι αυτού

Με την Επιστολή σας προβάλλετε τον ισχυρισμό ότι, με την αποκάλυψη του ονόματος του πελάτη σας, η Αρχή δεν ενήργησε με την απαραίτητη θεσμική ουδετερότητα και τον στοχοποίησε επιλεκτικά αφού επιφύλασσε ευνοϊκή μεταχείριση σε άλλους δημοσίους λειτουργούς. Η Αρχή, όπως εξάλλου προνοεί και η νομοθεσία που διέπει τη σύστασή της, οφείλει πάντοτε να τηρεί τη νομοθεσία και κανονισμούς που αφορούν στην προστασία προσωπικών δεδομένων. Ο πελάτης σας, ως εκ της θέσεως που κατείχε κατά τον ουσιώδη χρόνο, ως Διευθυντής του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, θεωρείτο ως Πολιτικά Εκτεθειμένο Πρόσωπο (ΠΕΠ). Με βάση συστάσεις της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δημοσιεύσεις προσωπικών δεδομένων πρέπει να είναι στα πλαίσια της νομιμότητας και θα πρέπει να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και το υπέρτερο δικαίωμα ενημέρωσης του κοινού για θέματα που άπτονται της δημόσιας ζωής. Για να θεωρείται δε, νόμιμη η δημοσίευση, το δικαίωμα ενημέρωσης του κοινού θα πρέπει να υπερέχει του δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων των επηρεαζόμενων ΠΕΠ. Επομένως, ο πελάτης σας, ως ΠΕΠ διαφοροποιείται ως προς την αντιμετώπισή του από άλλους δημόσιους λειτουργούς. Η θέση αυτή ενισχύεται και από το Άρθρο 38, του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου, Ν. 158(Ι)/1999, το οποίο προνοεί για την ίση μεταχείριση πολιτών οι οποίοι τελούν κάτω από τις ίδιες ή παρόμοιες συνθήκες. Εν προκειμένω, ένας αξιωματούχος ή ένας διευθυντής υπουργείου τελεί υπό διαφορετικές συνθήκες από έναν απλό δημόσιο λειτουργό, καθότι κατέχει θέση αυξημένης θεσμικής ευθύνης, εξουσίας, δημοσίου κύρους καθώς και απολαβών, ενώ οι πράξεις του συνδέονται άμεσα με τη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος και την εύρυθμη λειτουργία της Διοίκησης. Στην Κύπρο, μέχρι πρόσφατα συνέβαινε το αντίθετο: οι ΠΕΠ τύγχαναν προστασίας ως προς την αποκάλυψη των προσωπικών τους δεδομένων, σ’ αντίθεση με δημόσιους λειτουργούς, κάποτε χαμηλόμισθους οι οποίοι δεν τύγχαναν οποιασδήποτε προστασίας. Η θέση της Αρχής είναι ότι αυτή η πρακτική πρέπει να αλλάξει και να τεθούν πλέον ορθά κριτήρια αναφορικά με την αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων προσώπων. Στις ίδιες υποδείξεις προβαίνει και το Ανώτατο Δικαστήριο σε υποθέσεις δυσφήμησης όπου αναφέρεται ότι ένα δημόσιο πρόσωπο πρέπει να είναι πιο ανεκτικό σε κριτική, το όριο της οποίας είναι ευρύτερο όταν αντικείμενο της είναι πολιτικό πρόσωπο παρά ένας απλός πολίτης. Βλ. μεταξύ άλλων Μάρκος κ.α. ν. Παπαπέτρου, Π.Ε. 59/12, ημερ. 29/05/2018. Παρόλον ότι η νομολογία αναφέρεται σε «πολιτικά πρόσωπα», θεωρούμε ότι οι ίδιες αρχές εφαρμόζονται και στα ΠΕΠ. Επομένως, με βάση τα πιο πάνω, ουδεμία πρόθεση στοχοποίησης του πελάτη σας υπήρξε εκ μέρους της Αρχής, ούτε δυσμενής μεταχείριση σε σύγκριση με άλλους δημόσιους λειτουργούς. Και τα 3 πρόσωπα τα οποία η Αρχή θεώρησε ως ΠΕΠ, κατονομάστηκαν στην Ανακοίνωση.

Ισχυρισμοί σας για αντισυνταγματικότητα του Άρθρου 18 του Ν.19(Ι)/2022

Η έκδοση της Ανακοίνωσης έγινε κατόπιν έγκρισης του Επιτρόπου Διαφάνειας. Ο Επίτροπος Διαφάνειας είναι με βάση τη σχετική νομοθεσία το μόνο αρμόδιο πρόσωπο για να εγκρίνει τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που κατέχει η Αρχή, εφόσον υπάρχει γενική απαγόρευση διαρροής πληροφοριών (βλ. Άρθρο 18, του περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμου, Ν. 19(Ι)/2022). Αποτελεί ισχυρισμό σας ότι το πιο πάνω Άρθρο αντίκειται στις πρόνοιες του Συντάγματος. Το μόνο αρμόδιο για να κρίνει το θέμα αυτό είναι το Δικαστήριο, κατά τη διάρκεια σχετικής διαδικασίας. Η έγκριση για έκδοση της Ανακοίνωσης δόθηκε αφού, μεταξύ άλλων, λήφθηκε υπ’ όψιν και τι καταγράφει ο Δρ. Κώστας Παρασκευάς στο σύγγραμμά του Κυπριακό Συνταγματικό Δίκαιο (2024), όπου στην Παράγραφο 1189, αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Σύμφωνα πάντως με τη σχετική νομολογία του ΕΔΔΑ, το Άρθρο 6.2 της Σύμβασης δεν μπορεί να εμποδίσει τις αρχές να ενημερώνουν το κοινό σχετικά με ποινικές έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά αξιώνει να πράττουν με όλη τη διακριτική ευχέρεια και την επιμέλεια που απαιτείται για την τήρηση του τεκμηρίου αθωότητας. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη την ελευθερία της έκφρασης που εγγυάται το Άρθρο 10 της Σύμβασης, το οποίο περιλαμβάνει το δικαίωμα λήψης και μετάδοσης πληροφοριών, το Άρθρο 6.2 δεν μπορεί ούτε να εμποδίσει τις αρχές να ενημερώνουν το κοινό για ποινικές έρευνες, αλλά ούτε να εμποδίσει τη συζήτηση θεμάτων στα μέσα ενημέρωσης ή κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής συζήτησης.»