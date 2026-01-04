Ο πρώην διευθυντής Τμήματος Αλιείας ζητά από Αρχή κατά Διαφθοράς να αναθεωρήσει ανακοίνωση «για αποκατάσταση της υπόληψης του»

Επιστολή στην Αρχή Κατά της Διαφθοράς απέστειλε δια μέσω δικηγόρου ο πρώην διευθυντής του Τμήματος Αλιείας κ. Λοΐζος Λoϊζίδης, με αίτημα την άμεση αναθεώρηση της ανακοίνωσης που εξέδωσε η Αρχή στις 19/12/2025, «με σκοπό την αποκατάσταση της προσωπικής και επαγγελματικής τιμής και υπόληψής του».

Σύμφωνα με την επιστολή της δικηγόρου του κ. Λoϊζίδη, «η ανακοίνωση, η οποία κατηγορηματικά δηλώνει πως ο κύριος Λoϊζίδης, ως Διευθυντής του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, διέπραξε τα ποινικά αδικήματα της κατάχρησης εξουσίας και της συνομωσίας προς διάπραξη πλημμελήματος παραβιάζει, σωρευτικά, συνταγματικά και νομοθετημένα θεμελιώδη δικαιώματά του καθώς και την θεσμική τάξη».

Υπενθυμίζεται ότι η Αρχή κατά της Διαφθοράς καταλόγισε ποινικές ευθύνες σε πρώην κρατικούς αξιωματούχους για την υπόθεση της μεγάλης ανάπτυξης «The Land of Dreams» στην Τριμίκλινη, η οποία λειτουργεί από το 2012 χωρίς τις απαιτούμενες άδειες.

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς παρέπεμψε τον φάκελο της υπόθεσης στον Γενικό Εισαγγελέα και εισηγήθηκε την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος του πρώην υπουργού Γεωργίας Νίκου Κουγιάλη, του πρώην διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος Κώστα Χατζηπαναγιώτου και του πρώην διευθυντή του Τμήματος Αλιείας Λοΐζου Λοϊζίδη.

Αυτούσια η ανακοίνωση της δικηγόρου του Λοϊζίδη:

Ο κ. Λοΐζος Λοϊζίδης, υπέβαλε, διαμέσου επιστολής της δικηγόρου του Αλεξάνδρας Κ. Λυκούργου, αίτημα προς την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς (η Αρχή) για την άμεση αναθεώρηση της Ανακοίνωσής της ημερ.19.12.2025 κατά τρόπον ώστε να αποκαθίσταται η προσωπική και επαγγελματική τιμή και υπόληψή του. Η επιστολή φέρει ημερ.4.1.2026 και είναι αναλυτική.

Ο κύριος Λοϊζίδης, υπηρέτησε επί μακρά σειράν ετών και καθ’ όλα ευδόκιμα στο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών και υπήρξε Διευθυντής αυτού από τον Ιούνιο του 2009 έως και τον Σεπτέμβριο του 2013. Εντός των νόμιμων αρμοδιοτήτων του, υπέγραψε την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας συγκεκριμένου ιχθυοτροφείου στην κοινότητα Τριμίκλινης (επαρχία Λεμεσού) ημερ.7.2.2013 (η επίμαχη άδεια). Εξ αιτίας της επαγγελματικής κατάρτισης, των ικανοτήτων και του ακέραιου χαρακτήρα του ορίστηκε ως Μέλος της Επιτροπής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από 2 διαδοχικούς Υπουργούς Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Σήμερα, ο κύριος Λοϊζίδης εξακολουθεί να είναι ένας δραστήριος πολίτης με σημαντική προσφορά: είναι Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Υδατοκαλλιέργειας και Μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Θαλάσσιας Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας.

Επιπλέον, ο κύριος Λοϊζίδης έχει πλούσια κοινωνική ζωή και είναι εκλελεγμένο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας του Κλάδου Συνταξιούχων της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Δημοσίων Υπαλλήλων.

Η Ανακοίνωση δηλώνει κατηγορηματικά πως, υπογράφοντας την επίμαχη άδεια, ο κύριος Λoϊζίδης διέπραξε τα ποινικά αδικήματα της κατάχρησης εξουσίας και της συνομωσίας προς διάπραξη πλημμελήματος.

Η πλευρά του κυρίου Λοϊζίδη υποστηρίζει πως, όσον αφορά στον ίδιο, η Αρχή δεν ενεργεί με την απαραίτητη θεσμική ουδετερότητα, υπερβαίνει τις νόμιμες αρμοδιότητές της, δημοσιεύει κατηγορίες εναντίον του επιλεκτικά και χωρίς τεκμηρίωση και παραβιάζει, σωρευτικά, συνταγματικά και νομοθετημένα θεμελιώδη δικαιώματά του καθώς και την θεσμική τάξη. Συγκεκριμένα, δια της Ανακοίνωσης, η Αρχή πράττει εις βάρος του κυρίου Λοϊζίδη τα εξής:

(α) Αίρει το απόρρητο των πληροφοριών, τις οποίες συνέλεξε για τον κύριο Λοϊζίδη στο πλαίσιο έρευνάς της, και τον παρουσιάζει σαν ένοχο για την διάπραξη των ποινικών αδικημάτων της κατάχρησης εξουσίας και της συνομωσίας προς διάπραξη πλημμελήματος πριν το αρμόδιο ποινικό δικαστήριο εξετάσει την μαρτυρία και αποφανθεί επί της ουσίας.

(β) Αποδίδει στον κύριο Λοϊζίδη ποινική ευθύνη παρουσιάζοντας, σαν «παραδεκτό γεγονός», δηλ. σαν γεγονός το οποίο αυτός αναγνωρίζει ως αληθές, ότι «Διαχρονικά οι κυβερνητικοί λειτουργοί σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες τελούσαν υπό σύγχυση.». Όμως, ο κύριος Λοϊζίδης αρνείται την θέση αυτή και επιμένει πως όλες οι ενέργειες και οι αποφάσεις του, οι οποίες αφορούν στην επίμαχη άδεια, βασίζονται σε συγκεκριμένες νομοθετικές διατάξεις και είναι το αποτέλεσμα ενδελεχούς έρευνας και αξιολόγησης των κρίσιμων νομικών και πραγματικών δεδομένων.

(γ) Μεταχειρίζεται διαφορετικά τους 7 δημόσιους λειτουργούς, στους οποίους αποδίδει πειθαρχικές ευθύνες, και τους ευνοεί εφ’ όσον δεν τους κατονομάζει και αναμένει (ορθά) τις ενέργειες και τις αποφάσεις του αρμόδιου πειθαρχικού οργάνου.

(δ) Ομοίως, μεταχειρίζεται ευνοϊκά και τον Διευθυντή του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (διάδοχο του κυρίου Λοϊζίδη), ο οποίος, το 2022, αποφάσισε την ανανέωση της επίμαχης άδειας. Υπό τις περιστάσεις και εφ’ όσον η Αρχή αποφάσισε όπως «Η Έρευνα ... διεξαχθεί χρονικά για την περίοδο από το 2004 μέχρι σήμερα», το ελάχιστο που αναμένεται είναι και η ενημέρωση της κοινής γνώμης για τα γεγονότα που αφορούν στην ανανέωση της επίμαχης άδειας.

(ε) Ενώ δηλώνει κατηγορηματικά ότι ο κύριος Λοϊζίδης «... εν γνώσει του(), ηθελημένα και εσκεμμένα, παρέκαμψ(ε) όλη τη νομοθεσία και κανονισμούς ... ώστε να δοθεί η Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ιχθυοτροφείου, ημερ.07/02/2013.», εντούτοις, δεν προσδιορίζει τις νομοθετικές διατάξεις, οι οποίες ορίζουν το νόμιμο πλαίσιο έκδοσης άδειας ως η επίμαχη και τις οποίες ο κύριος Λοϊζίδης, κατ’ ισχυρισμόν, παραβίασε. Στην απουσία αυτού του αναγκαίου προσδιορισμού, αποδίδονται σε αυτόν ποινικές ευθύνες χωρίς τεκμηρίωση.

(στ) Δημοσιοποιεί τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του κυρίου Λοϊζίδη και του αποδίδει ποινικές ευθύνες χωρίς αυτό να είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και χωρίς αυτό να είναι ανάλογο. Υπό τις περιστάσεις, η ενημέρωση του κοινού, η διαφάνεια και η ενίσχυση της λογοδοσίας επιτυγχάνονται αποτελεσματικά με την ανώνυμη παρουσίαση των ευρημάτων της Έρευνας. Άλλωστε, αυτό πράττει η Αρχή στην περίπτωση των 7 δημοσίων υπαλλήλων στους οποίους αποδίδει πειθαρχικές ευθύνες.

Πράττοντας αυτά, η Αρχή παραβιάζει σωρευτικά τις εξής θεμελιώδεις και συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές:

(α) την αρχή της ίσης μεταχείρισης των πολιτών [Άρθρο 28 του Συντάγματος και Άρθρο 14 της της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (η Ε.Σ.Δ.Α.)],

(β) την αρχή του σεβασμού του τεκμηρίου της αθωότητας (Άρθρο 12 του Συντάγματος, Άρθρο 6 της Ε.Σ.Δ.Α. και άρθρο 3 Α του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, Κεφ. 155),

(γ) την αρχή του σεβασμού της προσωπικής και επαγγελματικής τιμής και υπόληψης κάθε πολίτη (Άρθρο 15 του Συντάγματος, Άρθρο 8 της Ε.Σ.Δ.Α. και άρθρο 17 του περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου, Κεφ.148) και

(δ) την αρχή σύμφωνα με την οποίαν η άρση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων είναι νόμιμη μόνον εφ΄ όσον είναι αναγκαία προς εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και ανάλογη (άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 και το άρθρο 5 του εναρμονιστικού Ν.44(Ι)/2019).

Τέλος, η πλευρά του κυρίου Λοϊζίδη εκφράζει επιφυλάξεις όσον αφορά στην εξουσία του Επιτρόπου Διαφάνειας, ο οποίος ταυτοχρόνως προεδρεύει της Αρχής, να αποφασίζει ο ίδιος μονομερώς την άρση του απορρήτου των πληροφοριών που συλλέγει η Αρχή στο πλαίσιο των ερευνών της (άρθρο 18(1) του Ν.19(Ι)/2022). Η παράλληλη ιδιότητα του Προέδρου της Αρχής και του αρμοδίου για την λήψη της παρεμβατικής απόφασης άρσης του απορρήτου τέτοιων πληροφοριών διαταράσσει την θεσμική ισορροπία και είναι αντίθετη με τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της αναλογικότητας: η απουσία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού, ο οποίος θα αποφασίζει για την άρση του απορρήτου των πληροφοριών που συλλέγει η Αρχή στο πλαίσιο ων ερευνών της, δίδει στον Πρόεδρό της υπέρμετρη εξουσία και πλήττει τις συνταγματικές εγγυήσεις που διέπουν την προστασία του απορρήτου αυτού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ