Αρχίζουν ξανά οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου - Γαλλικό πλοίο αναλαμβάνει τις βυθομετρικές έρευνες

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το iefimerida.gr, η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε σήμερα σε ένα καθοριστικό βήμα για την επανέναρξη των ερευνών, με το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος να γνωστοποιεί την υποβολή αιτήματος εξαίρεσης για τη χρήση του συγκεκριμένου εξειδικευμένου πλοίου, το οποίο φέρει γαλλική σημαία.

Το αίτημα αφορά τη διενέργεια θαλάσσιων ερευνών εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, με στόχο την προετοιμασία της εγκατάστασης των υποβρύχιων καλωδίων συνεχούς ρεύματος που θα συνδέουν την Κρήτη με την Κύπρο.

Για τις ανάγκες των ερευνών θα αξιοποιηθεί εξειδικευμένος τεχνολογικός εξοπλισμός, ο οποίος περιλαμβάνει πολυδεσμικό ηχοβολιστή, σύστημα πλευρικής σάρωσης, μαγνητόμετρο και υποβρύχια καταγραφή βίντεο. Μέσω των συγκεκριμένων μέσων θα πραγματοποιηθεί λεπτομερής αποτύπωση του θαλάσσιου πυθμένα κατά μήκος της προβλεπόμενης διαδρομής, προκειμένου να καθοριστεί η καταλληλότερη όδευση για την πόντιση των καλωδίων.

Παράλληλα, προβλέπεται η λήψη γεωτεχνικών δειγμάτων από περιοχές όπου το βάθος της θάλασσας φτάνει έως και τα 700 μέτρα. Τα ευρήματα θα αξιοποιηθούν για τον προσδιορισμό των κατάλληλων μεθόδων προστασίας των καλωδίων μετά την εγκατάστασή τους.

Το «ABEILLE MARENGO», το οποίο βρίσκεται αυτή την περίοδο στη Νάπολη της Ιταλίας, θα έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τις αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την έναρξη των εργασιών. Η ενημέρωση θα συνεχίζεται σε καθημερινή βάση και θα περιλαμβάνει τις συντεταγμένες των ερευνών, το είδος των εργασιών και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Στην ανακοίνωση του Λιμενικού διευκρινίζεται ότι, επί του παρόντος, δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη αλλαγή στη διαδικασία που αφορά τη διαδρομή των ερευνών και την προβλεπόμενη όδευση του ηλεκτρικού καλωδίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, Σταύρος Παπασταύρου, είχε αναφέρει πρόσφατα πως η έκδοση της σχετικής NAVTEX για την πραγματοποίηση των νέων ερευνών αναμένεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Με βάση τον υφιστάμενο προγραμματισμό, οι εργασίες εκτιμάται ότι θα επαναρχίσουν μέχρι το τέλος του 2026, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται το ενδεχόμενο νέας παράτασης, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.