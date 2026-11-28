Εκστρατεία ελέγχων σε μεγάλες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με στόχο τον εντοπισμό παράνομων συνδέσεων και αυθαίρετων αυξήσεων της εγκατεστημένης ισχύος βρίσκεται σε εξέλιξη από τη Διεύθυνση Διαχειριστή Συστήματος Διανομής της ΑΗΚ. Μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου 2026 ελέχθηκαν συνολικά επι τόπου 88 εγκαταστάσεις, στις 33 από τις οποίες εντοπίστηκαν σοβαρές παραβάσεις. Η εκστρατεία άρχισε την 1η Ιουνίου 2026 και επικεντρώνεται αρχικά στους μεγάλους παραγωγούς και αυτοπαραγωγούς, με φωτοβολταϊκά συστήματα εγκατεστημένης ισχύος πέραν των 100 kW. Οι παρανομίες Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβίβασε στη Βουλή ο υπουργός Ενέργειας...

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