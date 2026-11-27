Ο δείκτης FTSE/CySE 20 διαμορφώθηκε στις 182,320 μονάδες, με μεταβολή 0,210% και αξία συναλλαγών €180.074,150. Ο Δείκτης Κύριας Αγοράς έκλεισε στις 242,220 μονάδες, με άνοδο 0,290% και αξία €113.665,470.

Πτώση κατέγραψε ο Δείκτης Επενδυτικών Εταιρειών, κατά 0,380%, στις 2.530,260 μονάδες, με αξία συναλλαγών €15.749,300. Ο Δείκτης Ξενοδοχείων υποχώρησε κατά 3,590%, στις 1.689,110 μονάδες, με αξία €1.027,400, ενώ ο Δείκτης Εναλλακτικής Αγοράς σημείωσε πτώση 0,150%, στις 2.081,560 μονάδες, με αξία €67.071,080.

Οι βάσεις των δεικτών είναι 5.000 για τον FTSEMed και 1.000 για τους υπόλοιπους. Η ποσοστιαία μεταβολή αφορά τη σύγκριση με την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ