Με άνοδο 0,210% έκλεισε στις 27 Νοεμβρίου 2026 ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, στις 310,260 μονάδες. Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε σε €180.739,75.
ΧΑΚ: Άνοδος 0,21% για τον Γενικό Δείκτη στις 27 Νοεμβρίου
Στις 310,260 μονάδες διαμορφώθηκε ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ, με συνολική αξία συναλλαγών €180.739,75.
Ο δείκτης FTSE/CySE 20 διαμορφώθηκε στις 182,320 μονάδες, με μεταβολή 0,210% και αξία συναλλαγών €180.074,150. Ο Δείκτης Κύριας Αγοράς έκλεισε στις 242,220 μονάδες, με άνοδο 0,290% και αξία €113.665,470.
Πτώση κατέγραψε ο Δείκτης Επενδυτικών Εταιρειών, κατά 0,380%, στις 2.530,260 μονάδες, με αξία συναλλαγών €15.749,300. Ο Δείκτης Ξενοδοχείων υποχώρησε κατά 3,590%, στις 1.689,110 μονάδες, με αξία €1.027,400, ενώ ο Δείκτης Εναλλακτικής Αγοράς σημείωσε πτώση 0,150%, στις 2.081,560 μονάδες, με αξία €67.071,080.
Οι βάσεις των δεικτών είναι 5.000 για τον FTSEMed και 1.000 για τους υπόλοιπους. Η ποσοστιαία μεταβολή αφορά τη σύγκριση με την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.