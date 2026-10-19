Καλώδιο Ελλάδας και Κύπρου: Αντίστροφη μέτρηση για τη NAVTEX και την έξοδο του ερευνητικού πλοίου

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, οι διεργασίες για την επανέναρξη των ερευνών βρίσκονται πλέον στην τελική τους φάση, με την ελληνική πλευρά να επικεντρώνεται τόσο στην έκδοση της NAVTEX όσο και στα αρνητικά μηνύματα που εκπέμπει η Άγκυρα αναφορικά με την υλοποίηση του έργου.

Το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η ελληνική διπλωματία περιέγραψαν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, και ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την τελετή ορκωμοσίας των νέων διπλωματών.

Ο κ. Τασούλας έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τουρκία, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος υπό το βάρος μονομερών ενεργειών και απειλών.

«Για να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος, δεν μπορεί να βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μονομερείς προκλητικές ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή έννομη τάξη, απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν υπάρχει ανησυχία» διαμηνύει η Αθήνα

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η ελληνική κυβέρνηση εμφανίζεται καθησυχαστική ως προς την πορεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει ανησυχία και ότι το έργο θα προχωρήσει κανονικά, στη βάση του αρχικού σχεδιασμού.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει ισχυρή διπλωματική παρουσία στη διεθνή σκηνή, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

«Στον κόσμο η φωνή της ακούγεται, είναι μία φωνή συνέπειας, σταθερότητας, είναι μία φωνή η οποία απηχεί το διεθνές δίκαιο, τη διεθνή πολυμέρεια», δήλωσε.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η Αθήνα επιδιώκει να καταστήσει σαφές ότι συνεχίζει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, τόσο στον ενεργειακό τομέα όσο και σε ζητήματα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας το σχέδιο για το Θαλάσσιο Πάρκο

Παράλληλα με τις εξελίξεις γύρω από το καλώδιο Ελλάδας και Κύπρου, προχωρούν και οι διαδικασίες για τη δημιουργία του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Νοτίου Αιγαίου 1, στις Νότιες Κυκλάδες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το σχετικό σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος έχει κατατεθεί από το ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Συμβούλιο της Επικρατείας, προκειμένου να εξεταστεί.

Μετά τη γνωμοδότηση του δικαστηρίου αναμένεται να ακολουθήσει η έκδοση του διατάγματος, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση της κυβερνητικής εξαγγελίας σχετικά με τη δημιουργία δύο μεγάλων θαλάσσιων πάρκων, στο Νότιο Αιγαίο και στο Ιόνιο.