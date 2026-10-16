Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: «Από τη Γαλλία εξαρτάται η αποτροπή κρίσης» για το GSI - Τι γραφεί η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ

Αφορμή είναι τα αιτήματα της γαλλικής εταιρείας Nexans για την επανέναρξη των ερευνών στον βυθό της Ανατολικής Μεσογείου. Οι έρευνες προγραμματίζεται να γίνουν με το υπό γαλλική σημαία πλοίο Abeille Marengo, στη διαδρομή μεταξύ Κρήτης και Κύπρου. Η υποβολή των αιτημάτων αποτελεί το πρώτο βήμα για την επανεκκίνηση των εργασιών· απαιτούνται, ωστόσο, οι σχετικές εγκρίσεις από τις ελληνικές αρχές.

Η Χουριέτ υποστηρίζει ότι τα «βλέμματα στρέφονται στο Παρίσι» και συνδέει την αποφυγή νέας κρίσης με το κατά πόσο η Γαλλία θα ενημερώσει εκ των προτέρων την Άγκυρα ή θα επιδιώξει συντονισμό μαζί της. Η εφημερίδα προβάλλει τη θέση της Τουρκίας ότι τμήματα της προτεινόμενης διαδρομής βρίσκονται σε υφαλοκρηπίδα που η ίδια διεκδικεί και ότι οι έρευνες χρειάζονται την προηγούμενη συγκατάθεσή της. Πρόκειται για τουρκικές θέσεις, οι οποίες αμφισβητούνται από την Αθήνα.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς το GSI, έργο εκτιμώμενου κόστους 1,9 δισ. ευρώ, παραμένει καθυστερημένο λόγω της διαφωνίας Αθήνας και Άγκυρας για τις θαλάσσιες ζώνες από τις οποίες θα περάσει το καλώδιο. Η Ελλάδα έχει αναφέρει ότι οι έρευνες θα γίνουν από γαλλικό πλοίο, μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, ενώ απορρίπτει τις τουρκικές αιτιάσεις για ανάγκη προηγούμενης συνεννόησης με την Άγκυρα.

Παράλληλα, την Παρασκευή η Τουρκία εξέδωσε ανταγωνιστική NAVTEX, αμφισβητώντας την αρμοδιότητα του σταθμού Ηρακλείου να αναγγείλει την πολυεθνική άσκηση «EUNOMIA 2026», που έχει προγραμματιστεί για τις 19 Οκτωβρίου νότια του Καστελλόριζου. Η εξέλιξη προσθέτει ένα ακόμη επεισόδιο στη διαμάχη για τη δικαιοδοσία στην περιοχή, την ώρα που εκκρεμούν οι εγκρίσεις για τις έρευνες του GSI.