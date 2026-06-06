Συνταγή για το πιο εύκολο σπιτικό παγωτό σοκολάτα -Χωρίς μηχανή

Το αγαπημένο παγωτό μικρών και μεγάλων γίνεται εύκολα και γρήγορα και μάλιστα χωρίς παγωτομηχανή. Φουλ σοκολατένιο με μόνο τρία υλικά και ένα απλό ανακάτεμα.

Η σοκολάτα είναι ένα λατρεμένο υλικό. Από την πιο απλή εκδοχή της μέχρι τον πιο περίεργο συνδυασμό, είναι δύσκολο να της αντισταθεί κανείς όσο κι αν προσπαθεί. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι που γίνεται παγωτό προσφέρει υπέροχη δροσιά και μοναδική αίσθηση απόλαυσης γι αυτό και όσοι την αγαπούν πολύ θα την έτρωγαν ευχαρίστως ακόμα και κάθε μέρα. Οι επιλογές που μας δίνει η αγορά είναι πολλές και διαφορετικές αλλά πάντα μια σπιτική δημιουργία κερδίζει σε γεύση και θρέψη. Πόσο εύκολο είναι όμως να φτιάξουμε σοκολατένιο παγωτό στο σπίτι; Σίγουρα για να γίνει ωραίο τος σπιτικό παγωτό θέλει τον τρόπο του, ίσως και κάποια εμπειρία, δεν είναι όμως τόσο δύσκολο όσο το έχουμε στο μυαλό μας, αρκεί να έχουμε καλή συνταγή. Ιδού μια απλή διαδικασία για να φτιάξετε λαχταριστό παγωτό σοκολάτα με ελάχιστα υλικά και χωρίς ειδικό εξοπλισμό.

Σπιτικό παγωτό σοκολάτα

Υλικά για 4 μερίδες

250 γρ. μαύρη κουβερτούρα, τριμμένη

1 κουτί ζαχαρούχο γάλα

μια πρέζα αλάτι

300 ml κρέμα γάλακτος πλήρης λιπαρών

Εκτέλεση

Σε μπεν μαρί ζεσταίνουμε την κουβερτούρα με το ζαχαρούχο γάλα και το αλάτι και ανακατεύουμε με σπάτουλα σιλικόνητιά και αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει λίγο. Ανακατεύουμε ανά 5 λεπτά (για να μην κάνει κρούστα από πάνω). Στο μπολ του μίξερ χτυπάμε την κρέμα γάλακτος, σε μέτρια ταχύτητα, μέχρι πήξει λίγς, μέχρι να λιώσει η κουβερτούρα και ομογενοποιηθεί με το γάλα. Αποσύρουμε από τη φωο (ελαφριά σαντιγί). Τη ρίχνουμε κουταλιά κουταλιά μέσα στο σοκολατένιο μείγμα ανακατεύοντας απαλά μέχρι να ενωθούν καλά. Σκεπάζουμε με μεμβράνη την οποία στρώνουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να ακουμπάει πάνω στο μίγμα. Βάζουμε στην κατάψυξη για 3-4 ώρες να παγώσει καλά και σερβίρουμε με κουτάλι παγωτού.

Πηγή: iefimerida.gr