Η τέχνη των αλμυρών στο Bean Bar

Κάποιες γεύσεις έχουν κάτι ξεχωριστό. Ίσως γιατί πριν φτάσουν στα χέρια μας, έχουν περάσει πρώτα από χέρια που δημιουργούν με αγάπη. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τα αλμυρά του Bean Bar, τα οποία παρασκευάζονται καθημερινά με φροντίδα, προσοχή στη λεπτομέρεια και με έμφαση στην ποιότητα, διατηρώντας τον αυθεντικό, χειροποίητο χαρακτήρα τους.

Στο ειδικό εργαστήρι του Bean Bar στο Δάλι, η ομάδα παραγωγής ετοιμάζει καθημερινά μεγάλες ποσότητες από φρεσκοψημένα αλμυρά, μπάρες και energy balls, φροντίζοντας κάθε προϊόν να διατηρεί τη σπιτική και γνώριμη γεύση που αγαπούν οι φίλοι της αλυσίδας. Λουκανικόπιτες, χαλλουμωτές, ελιωτές, πίτες με φέτα και μέλι, πίτες με ζαμπόν και τυρί είναι μόνο μερικές από τις γεύσεις που παρασκευάζονται με μεράκι και στη συνέχεια διανέμονται καθημερινά στα καταστήματα Bean Bar σε ολη την Κύπρο.

https://www.youtube.com/shorts/11Z06VQUSt0

Στόχος της αλυσίδας είναι να προσφέρει στους πελάτες της φρέσκα και ποιοτικά προϊόντα που συνοδεύουν ιδανικά τον καφέ τους και κάνουν κάθε διάλειμμα λίγο πιο απολαυστικό. Γιατί πίσω από κάθε αγαπημένη Bean Bar γεύση κρύβεται μια ομάδα ανθρώπων που εργάζεται καθημερινά για να γεμίζει την ημέρα μας με νόστιμες, αυθεντικές γεύσεις και φυσικά... positive vibes.