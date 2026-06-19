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Ρεβίθια με χταπόδι: Μια γευστική συνταγή με άρωμα θαλασσινής κουζίνας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Από τον Γιώργο Παρούση chef και ιδιοκτήτη του Mediterraneo στη Νάουσα της Πάρου

Εκτέλεση: 30'
Ψήσιμο: 60' '
Δυσκολία: 1
Μερίδες: 6

ΥΛΙΚΑ

  • 1 κ. χταπόδι βραστό
  • 500 γρ. ρεβίθια
  • 3 κρεμμύδια χοντροκομμένα
  • 3 σκελίδες σκόρδο
  • 1 φύλλο δάφνης
  • 1 κ.σ. σόδα σκόνη
  • 1 κούπα ελαιόλαδο
  • Αλάτι, πιπέρι
  • κλαράκι δεντρολίβανο περασμένο από τηγάνι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

  1. Μουλιάζουμε τα ρεβίθια μιάμιση μέρα σε νερό που αλλάζουμε δύο φορές.
  2. Τα σουρώνουμε, ρίχνουμε τη σόδα, τα ανακατεύουμε καλά και τα αφήνουμε για 30 λεπτά.
  3. Βάζουμε τα ρεβίθια στην κατσαρόλα και προσθέτουμε νερό μέχρι να τα σκεπάσει.
  4. Ρίχνουμε τα κρεμμύδια, το σκόρδο και τη δάφνη.
  5. Βράζουμε σε δυνατή φωτιά για 15 λεπτά και ξαφρίζουμε.
  6. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγομαγειρεύουμε για 45-50 λεπτά.
  7. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε.
  8. Σερβίρουμε τα ρεβίθια με πλοκάμι χταποδιού και γαρνίρουμε με ένα τηγανητό κλαράκι δεντρολίβανο.

Πηγή: lifo.gr

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