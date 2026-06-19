Ρεβίθια με χταπόδι: Μια γευστική συνταγή με άρωμα θαλασσινής κουζίνας

Εκτέλεση: 30'
Ψήσιμο: 60' '
Δυσκολία: 1
Μερίδες: 6
ΥΛΙΚΑ
- 1 κ. χταπόδι βραστό
- 500 γρ. ρεβίθια
- 3 κρεμμύδια χοντροκομμένα
- 3 σκελίδες σκόρδο
- 1 φύλλο δάφνης
- 1 κ.σ. σόδα σκόνη
- 1 κούπα ελαιόλαδο
- Αλάτι, πιπέρι
- κλαράκι δεντρολίβανο περασμένο από τηγάνι
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
- Μουλιάζουμε τα ρεβίθια μιάμιση μέρα σε νερό που αλλάζουμε δύο φορές.
- Τα σουρώνουμε, ρίχνουμε τη σόδα, τα ανακατεύουμε καλά και τα αφήνουμε για 30 λεπτά.
- Βάζουμε τα ρεβίθια στην κατσαρόλα και προσθέτουμε νερό μέχρι να τα σκεπάσει.
- Ρίχνουμε τα κρεμμύδια, το σκόρδο και τη δάφνη.
- Βράζουμε σε δυνατή φωτιά για 15 λεπτά και ξαφρίζουμε.
- Χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγομαγειρεύουμε για 45-50 λεπτά.
- Προσθέτουμε το ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε.
- Σερβίρουμε τα ρεβίθια με πλοκάμι χταποδιού και γαρνίρουμε με ένα τηγανητό κλαράκι δεντρολίβανο.
Πηγή: lifo.gr