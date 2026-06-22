Το Kai Sushi Bar τιμήθηκε με το πρώτο του Βραβείο Cyprus Estia Awards 2026, στην κατηγορία «Καλύτερο Εστιατόριο. Ασιατική Κουζίνα»

Στις 4 Ιουνίου 2026, το Kai Sushi Bar τιμήθηκε με βραβείο για το «Καλύτερο Εστιατόριο. Ασιατική Κουζίνα» στα Cyprus Estia Awards 2026. Η τελετή απονομής, ανέδειξε τη γαστρονομική υπεροχή και την καινοτομία, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του Kai Sushi Bar να προσφέρει μια αυθεντική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα, συνδυάζοντας την υψηλή γαστρονομία με την άψογη εξυπηρέτηση.

«Αυτή η διάκριση αντανακλά την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στην κουζίνα και το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης που παρέχει η ομάδα μας κάθε φορά», είπε ο Αναστάσιος Παπακώστας, Food & Beverage Manager, Crowne Plaza Limassol. “Περήφανοι, αφιερώνουμε αυτό το βραβείο σε όλη την ομάδα του Crowne Plaza Limassol, αλλά κυρίως στους επισκέπτες μας. Η συνεχής αγάπη και εμπιστοσύνη τους είναι εκείνες μας ανέδειξαν ανάμεσα στα κορυφαία Ασιατικά Εστιατόρια στην Κύπρο.»

Το βραβείο παρέλαβαν εκ μέρους της ομάδας του Crowne Plaza Limassol ο Αναστάσιος Παπακώστας, ο Ζαχαρίας Πάουρου (Head Chef), Νάτια Γεωργίου (Marketing Manager) και η Μαρία Χαραλάμπους (Marketing Executive).

Από το άνοιγμά του τον Μάιο του 2023, το Kai Sushi Bar έχει κάνει εξαιρετική δουλειά παρέχοντας Πραγματική Φιλοξενία στους επισκέπτες του. Μόλις τέσσερις μήνες μετά τη λειτουργία του, κατέλαβε την πρώτη θέση στο TripAdvisor. Σήμερα, τρία χρόνια μετά, το Kai συνεχίζει περήφανο να διατηρεί την πρωτιά ανάμεσα σε 526 εστιατόρια της πόλης. Έχει αναπτύξει μια περίφημη φήμη ως «το καλύτερο σούσι» της πόλης, με τους επισκέπτες να αναγνωρίζουν την εξαιρετική ποιότητα των υλικών, τη νοστιμιά των πιάτων και την κορυφαία εξυπηρέτηση.

Σε μια προνομιακή τοποθεσία μπροστά από την παραλία του Crowne Plaza Limassol, με μαγευτική θέα στην ακτογραμμή της Λεμεσού, το Kai Sushi Bar προσφέρει μια premium εμπειρία υπό την επιμέλεια εξειδικευμένων sushi chefs. Το μενού περιλαμβάνει φρέσκα nigiri, sashimi, maki και combo platters, ενώ δεν λείπουν και οι ζεστές επιλογές όπως ramen, dim sum και το signature πιάτο με black cod. Οι επισκέπτες απολαμβάνουν το σούσι τους σε μια χαλαρωτική ατμόσφαιρα δίπλα στη θάλασσα, συνοδεύοντάς το με επιδόρπια και κοκτέιλ εμπνευσμένα από την Ασία.

Kai Sushi Bar, Crowne Plaza Limassol | Τρίτη–Κυριακή 18:00–23:00

T. 25851515 | EatApp

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