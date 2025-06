Τα 50 κορυφαία εστιατόρια στον κόσμο για το 2025

Η Λίμα του Περού θα είναι ο απόλυτος προορισμός για τους λάτρεις της υψηλής γαστρονομίας τους επόμενους μήνες, καθώς δύο εστιατόριά της μπήκαν στην πρώτη δεκάδα της λίστας των «50 καλύτερων εστιατορίων του κόσμου» για το 2025, με το Maido να καταλαμβάνει την πολυπόθητη πρώτη θέση.

Το Maido, που διευθύνεται από τον σεφ Mitsuharu «Micha» Tsumura, είχε καταλάβει την πέμπτη θέση στην περσινή λίστα. Σερβίρει την λεγόμενη κουζίνα Nikkei, «συνδυάζοντας τις σχολαστικές ιαπωνικές τεχνικές με τα “ζωντανά” περουβιανά συστατικά για να δημιουργήσει μια γαστρονομική εμπειρία που είναι τόσο πολιτισμικά πλούσια όσο και καινοτόμα μοντέρνα», σύμφωνα με την οργάνωση 50 Best που απονέμει τα βραβεία.

Η πρώτη δεκάδα

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Asador Etxebarri στο Ατσόντο της Ισπανίας, ενώ το Quintonil της Πόλης του Μεξικού κατέκτησε την τρίτη θέση, ακολουθούμενο από το Diverxo στη Μαδρίτη και το Alchemist της Κοπεγχάγης, που συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα.

Στην Ασία, η Μπανγκόκ αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια της βραδιάς, με έξι εστιατόρια να κατατάσσονται στην πρώτη 50άδα, μεταξύ των οποίων το Gaggan στην έκτη θέση.

Στην έβδομη θέση βρέθηκε το Sézanne του Τόκιο, ακολουθούμενο από το Table by Bruno Verjus του Παρισιού στην όγδοη θέση. Η ένατη θέση πήγε στο Kjolle της Λίμα, με το επίσης νοτιοαμερικανικό εστιατόριο Don Julio του Μπουένος Άιρες να διατηρείται και φέτος στη δέκατη θέση.

Πώς καταρτίζεται η λίστα

Η λίστα καταρτίζεται με βάση τις ψήφους της Ακαδημίας The World's 50 Best Restaurants, η οποία αποτελείται από 1.080 διεθνείς ειδικούς της βιομηχανίας εστιατορίων, συμπεριλαμβανομένων κριτικών γεύσης και σεφ, σε 27 περιοχές σε όλο τον κόσμο.

Τα εστιατόρια μπορούν να κερδίσουν το κορυφαίο βραβείο μόνο μία φορά, και στη συνέχεια συμμετέχουν σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα «Best of the Best». Μέλη αυτής της ελίτ ομάδας είναι το Geranium και το Noma στην Κοπεγχάγη, καθώς και το Eleven Madison Park της Νέας Υόρκης, το The Fat Duck κοντά στο Λονδίνο, η Osteria Francescana στη Μόντενα, το Mirazur στη Μεντόν της Γαλλίας και το Central από τη Λίμα. Το Disfrutar της Βαρκελώνης, ο περσινός νικητής, είναι η νεότερη προσθήκη.

Τα 50 καλύτερα εστιατόρια για το 2025:

1. Maido (Λίμα, Περού)

2. Asador Etxebarri (Ατσόντο, Ισπανία)

3. Quintonil (Πόλη του Μεξικού, Μεξικό)

4. Diverxo (Μαδρίτη, Ισπανία)

5. Alchemist (Κοπεγχάγη, Δανία)

6. Gaggan (Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη)

7. Sézanne (Τόκιο, Ιαπωνία)

8. Table by Bruno Verjus (Παρίσι, Γαλλία)

9. Kjolle (Λίμα, Περού)

10. Don Julio (Μπουένος Άιρες, Αργεντινή)

11. Wing (Χονγκ Κονγκ)

12. Atomix (Νέα Υόρκη, ΗΠΑ)

13. Potong (Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη)

14. Plénitude (Παρίσι, Γαλλία)

15. Ikoyi (Λονδίνο, Αγγλία)

16. Lido 84 (Gardone Riviera, Ιταλία)

17. Sorn (Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη)

18. Reale (Καστέλ ντι Σάνγκρο, Ιταλία)

19. The Chairman (Χονγκ Κονγκ)

20. Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (Μπρούνικο, Ιταλία)

21. Narisawa (Τόκιο, Ιαπωνία)

22. Suhring (Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη)

23. Boragó (Σαντιάγο, Χιλή)

24. Elkano (Γκεταρία, Ισπανία)

25. Odette (Σιγκαπούρη)

26. Mérito (Λίμα, Περού)

27. Trèsind Studio (Ντουμπάι, ΗΑΕ)

28. Lasai (Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία)

29. Mingles (Σεούλ, Νότια Κορέα)

30. Le Du (Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη)

31. Le Calandre (Ρουμπάνο, Ιταλία)

32. Piazza Duomo (Άλμπα, Ιταλία)

33. Steirereck (Βιέννη, Αυστρία)

34. Enigma (Βαρκελώνη, Ισπανία)

35. Nusara (Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη)

36. Florilège (Τόκιο, Ιαπωνία)

37. Orfali Bros (Ντουμπάι, ΗΑΕ)

38. Frantzén (Στοκχόλμη, Σουηδία)

39. Mayta (Λίμα, Περού)

40. Septime (Παρίσι, Γαλλία)

41. Kadeau (Κοπεγχάγη, Δανία)

42. Belcanto (Λισαβόνα, Πορτογαλία)

43. Uliassi (Σενιγκάλια, Ιταλία)

44. La Cime (Οσάκα, Ιαπωνία)

45. Arpege (Παρίσι, Γαλλία)

46. Rosetta (Πόλη του Μεξικού, Μεξικό)

47. Vyn (Σκίλινγκε, Σουηδία)

48. Celele (Καρταχένα, Κολομβία)

49. Kol (Λονδίνο, Αγγλία)

50. Restaurant Jan (Μόναχο, Γερμανία)

