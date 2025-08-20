Το φρούτο-πρωταγωνιστής της υγιεινής διατροφής: Όσα πρέπει να ξέρουμε για το εξωτικό ακτινίδιο

Η αλήθεια είναι ότι πολλοί από εμάς δεν έχουμε σε ιδιαίτερη εκτίμηση τα ακτινίδια. Κάποιοι τα θεωρούν άγευστα, ενώ άλλοι εκνευρίζονται με τα μαύρα σποράκια. Στην πραγματικότητα όμως, πολλοί διατροφολόγοι θεωρούν ότι το ακτινίδιο αξίζει μία θέση στο καλάθι των αγορών μας. Σύμφωνα με την Τζούντι Σάιμον, κλινική διαιτολόγο στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον, «υπάρχει λόγος που γίνεται η συζήτηση για τα ακτινίδια, καθώς κρύβουν πολλά θρεπτικά συστατικά».

Τα ακτινίδια περιέχουν μια εντυπωσιακή ποικιλία βιταμινών



Ένα ακτινίδιο μεσαίου μεγέθους προσφέρει λίγο παραπάνω από δύο γραμμάρια φυτικών ινών με μόλις 48 θερμίδες, οι οποίες βρίσκονται κυρίως στην φλούδα.

«Οι ίνες επιβραδύνουν την πέψη, βοηθώντας στην πρόληψη των απότομων διακυμάνσεων του σακχάρου στο αίμα», εξηγεί η Έιμι Έλις, διαιτολόγος και αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα. Με την πάροδο του χρόνου, τέτοιες απότομες αλλαγές μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2.

Οι ίνες επίσης δεσμεύουν την «κακή» χοληστερόλη, ή LDL, στο έντερο, «βοηθώντας στην απομάκρυνσή της από το σώμα μας», συμπληρώνει η δρ Σάιμον. Η περίσσεια LDL μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για καρδιακές προσβολές και εγκεφαλικά επεισόδια.

Η βιταμίνη C, την οποία το σώμα μας δεν μπορεί να παράξει από μόνο του, υποστηρίζει το ανοσοποιητικό μας σύστημα και παίζει σημαντικό ρόλο στην επούλωση πληγών. Παράλληλα, συμβάλλει στην απορρόφηση του σιδήρου από τροφές, όπως τα φυλλώδη πράσινα λαχανικά.

Ένα ακτινίδιο περιέχει περίπου 150 mg καλίου, μία πολύ καλή ποσότητα, αν αναλογιστεί κανείς ότι η μπανάνα περίέχει 400 mg. Με τη σειρά του το κάλιο, είναι ευεργετικό στην πρόληψη της υψηλής αρτηριακής πίεσης.

Από την άλλη, τα ακτινίδια περιέχουν ακόρεστα λίπη, τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν στην απορρόφηση ορισμένων λιποδιαλυτών βιταμινών, όπως είναι οι βιταμίνες A και E.

Στη μάχη με τη δυσκοιλιότητα, βρίσκονται στο πλευρό μας

Σε μία έρευνα του 2023, η οποία πραγματοποιήθηκε με 200 άτομα, οι συμμετέχοντες που έτρωγαν δύο ακτινίδια κάθε μέρα είχαν περισσότερες κενώσεις ανά εβδομάδα σε σχέση με πριν από τη μελέτη.

«Τα ακτινίδια περιέχουν τόσο διαλυτές όσο και αδιάλυτες ίνες, οι οποίες βοηθούν στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας», εξηγεί η δρ Έλις.

Από τη μία, οι διαλυτές ίνες μας βοηθούν να πετύχουμε τη σωστή σύσταση των κοπράνων, ενώ οι αδιάλυτες δεν διασπώνται στο έντερο μας, αλλά αυξάνουν τον όγκο των κοπράνων, βοηθώντας τα να παραμένουν σε κίνηση.

Ίσως τα ακτινίδια να μας βάζουν για ύπνο

Δεν είναι λίγοι οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το ακτινίδιο αποτελεί ίσως το ιδανικότερο φρούτο για να καταπολεμήσουμε την αϋπνια. Μία άλλη περιορισμένη μελέτη του 2023, η οποία πραγματοποιήθηκε σε αθλητές, διαπίστωσε ότι η ποιότητα του ύπνου τους βελτιώθηκε, όταν άρχισαν να καταναλώνουν δύο ακτινίδια μία ώρα προτού κοιμηθούν για τέσσερις εβδομάδες.

Τα ακτινίδια περιέχουν ίχνη μελατονίνης, αλλά και λίγη σεροτονίνη, τη χημική ουσία που χρησιμοποιεί ο εγκέφαλος για να φτιάξει την μελατονίνη. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ακόμη τα απαραίτητα δεδομένα για να πούμε με ασφάλεια ότι τα ακτινίδια περιέχουν αρκετή μελατονίνη ή σεροτονίνη ώστε να ασκήσουν καθοριστική επίδραση στον ύπνο.

Πώς να απολαύσουμε ένα ακτινίδιο

Μπορούμε να το προσθέσουμε στο πρωινό μας smoothie ή σε μια φρουτοσαλάτα, ακόμη κι σε ένα μπολ με γιαούρτι, μέλι και ξηρούς καρπούς, όπως θα κάναμε και με ένα οποιοδήποτε άλλο φρούτο.

Μπορούμε επίσης, να τα καταναλώνουμε σκέτα αλλά και με τη φλούδα, η οποία -όπως σημειώθηκε παραπάνω-, περιέχει τα περισσότερα θρεπτικά συστατικά.

Με πληροφορίες από The New York Times / huffingtonpost.gr