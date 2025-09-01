Χοιρινό στον φούρνο -Τραγανό και ζουμερό

Χοιρινό στον φούρνο με πατάτες

Υλικά για 8 άτομα

Υλικά

3 κιλά χοιρινό, μπροστινό κομμάτι (πλευρά), με κόκκαλα και δέρμα

1 ½ κιλό πατάτες, καθαρισμένες και κομμένες κυδωνάτες

χοντρό αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

ρίγανη ξερή, τριμμένη

½ φλ. ε.π. ελαιόλαδο

χυμό από 2 λεμόνια

Εκτέλεση

Σε ένα ταψί βάζουμε το κρέας με την πέτσα προς τα κάτω. Αλατοπιπερώνουμε καλά και πασπαλίζουμε με μπόλικη ρίγανη. Το γυρίζουμε και τρίβουμε την πέτσα με μπόλικο αλάτι ώστε να τραγανίσει στο ψήσιμο. Γύρω από το κρέας αραδιάζουμε τις πατάτες και τις περιχύνουμε με το ελαιόλαδο και το λεμόνι. Τις αλατοπιπερώνουμε ελαφρά και τις πασπαλίζουμε με λίγη ρίγανη. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 230°C και βάζουμε το ταψί στην κάτω κάτω θέση του φούρνου. Ψήνουμε για μισή ώρα και χαμηλώνουμε στους 200°C. Συνεχίζουμε το ψήσιμο για 2-2,5 ώρες ακόμα μέχρι να ψηθεί καλά το κρέας, να τραγανίσει η πέτσα και να μελώσουν οι πατάτες.

Tip

Για να ψηθεί καλύτερα το κρέας πείτε στον κρεοπώλη να το τεμαχίσει εσωτερικά χωρίς όμως να χαράξει ή να κόψει το δέρμα. Η πέτσα θα σπάσει ωραία μετά το ψήσιμο που θα έχει γίνει κρατσανιστή, όταν κόψετε το ψημένο κρέας για να το σερβίρετε.

