Πώς φτιάχνουμε την τέλεια γλυκόξινη sauce

Όταν η γλύκα συναντά τη φρεσκάδα δημιουργείται αυτή η μοναδική γλυκόξινη σάλτσα δια χειρός chef Γιώργου Τσούλη!

Υλικά

180 ml χυμό ανανά

120 γρ. κέτσαπ

1 κ.γ. σόγια σως

110 γρ. ζάχαρη καστανή

60 ml μηλόξιδο

2 κ.σ. νερό, κρύο

1 ½ κ.σ. κορν φλαουρ

Τα σκεύη που θα χρειαστείς

1 κατσαρολάκι

1 βάζο

1 μπολ

Εκτέλεση

1 Τοποθετούμε ένα κατσαρολάκι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, προσθέτουμε το χυμό ανανά, την κέτσαπ, το μηλόξιδο, τη ζάχαρη, τη σόγια και το αφήνουμε να πάρει μια βράση. Έπειτα χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε για 5 λεπτά.

2 Σε ένα μπολ διαλύουμε το κορν φλαουρ μαζί με το νερό.

3 Ρίχνουμε το κορν φλαουρ στο κατσαρολάκι, ανακατεύοντας μέχρι να πήξει.

4 Σερβίρουμε σε ένα μπολ ή τοποθετούμε τη σάλτσα σε ένα βάζο και αποθηκεύουμε στο ψυγείο.

#tsoulotip:

Μπορούμε να διατηρήσουμε σε βάζο στο ψυγείο για 1 εβδομάδα.