Φτιάχνουμε ιταλικά κεφτεδάκια με δενδρολίβανο

Αφράτα κεφτεδάκια με δενδρολίβανο, παρμεζάνα & άρωμα Τοσκάνης, που θα σας ταξιδέψουν! Μια εύκολη και απολαυστική συνταγή, από τον chef Γιώργο Τσούλη.

Υλικά

500 γρ. μοσχαρίσιο κιμά

500 γρ. χοιρινό κιμά

150 γρ. παρμεζάνα, τριμμένη

100 γρ. φρυγανιά, τριμμένη

2 αυγά, medium1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

θ1 σκ. σκόρδο, ψιλοκομμένη

1 κ.σ. δενδρολίβανο, ψιλοκομμένο

70 ml γάλα, πλήρες

Αλάτι

Πιπέρι

Ελαιόλαδο

Αλεύρι, για το πασπάλισμα

Κλωναράκια δενδρολίβανου, για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

1 Αδειάζουμε σε ένα μεγάλο μπολ τον κιμά, τη φρυγανιά, το κρεμμύδι, το σκόρδο, τα αυγά, την παρμεζάνα, το ψιλοκομμένο δενδρολίβανο, το γάλα, ρίχνουμε αλάτι και πιπέρι και ζυμώνουμε με τα χέρια, φορώντας γάντια μιας χρήσης.

2 Μόλις είναι έτοιμη η ζύμη, πλάθουμε σε μπαλάκια των 35-40 γρ. τα πασπαλίζουμε με λίγο αλεύρι και καρφώνουμε σε κάθε ένα από αυτά ένα κλωναράκι δενδρολίβανου.

3 Κατόπιν, τοποθετούμε ένα βαθύ τηγάνι ή μία κατσαρόλα σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο, το αφήνουμε να ζεσταθεί και τηγανίζουμε τα κεφτεδάκια.

4 Όταν είναι έτοιμα, αποσύρουμε τα κεφτεδάκια από το τηγάνι χρησιμοποιώντας μία τρυπητή κουτάλα και τα μεταφέρουμε σε ένα πιάτο με απορροφητικό χαρτί.

5 Σερβίρουμε και απολαμβάνουμε τα κεφτεδάκια ζεστά.