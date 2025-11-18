Πουράκια με πραλίνα σοκολάτας

Το πιο λαχταριστό γλυκάκι που φτιάχνεται στο λεπτό σε μια πεντανόστιμη συνταγή του chef Γιώργου Τσούλη! Τραγανό φύλλο που σπάει στην πρώτη μπουκιά, κρύβει μέσα του απίθανη πραλίνα σοκολάτας. Ιδανικό για τις υπογλυκαιμίες που σε πιάνουν και δεν μπορείς να περιμένεις.

Υλικά

5 φύλλα κρούστας

250 γρ. πραλίνα σοκολάτας

70 γρ. φουντούκια, τριμμένα

50 γρ. βούτυρο, λιωμένο

Άχνη ζάχαρη, για το πασπάλισμα

Εκτέλεση

1 Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 C στον αέρα.

2 Στον πάγκο εργασίας τοποθετούμε ένα φύλλο κρούστας με τη λεπτή του πλευρά προς το μέρος μας, το αλείφουμε με βούτυρο με τη βοήθεια ενός πινέλου. Με ένα μαχαίρι το κόβουμε στη μέση, κατά μήκος της μεγάλης πλευράς.

3 Σε ένα μπολ βάζουμε τη πραλίνα σοκολάτας, τα φουντούκια και ανακατεύουμε να ενσωματωθούν.

4 Προσθέτουμε 1 κ.σ. από το μείγμα πραλίνας στο κάτω μέρος της λεπτής πλευράς του φύλλου, αφήνοντας 1 εκ. περίπου στις άκρες. Τυλίγουμε το φύλλο ώστε να καλύψουμε την πραλίνα, διπλώνουμε τις άκρες προς τα μέσα και τυλίγουμε σε ρολάκια. Πριν κλείσουμε το ρολό, αλείφουμε την άκρη του φύλλου με λιωμένο βούτυρο.

5 Μεταφέρουμε τα ρολά σε ένα ταψί στο οποίο έχουμε τοποθετήσει λαδόκολλα. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία και για τα υπόλοιπα. Αλείφουμε τα ρολά με βούτυρο.

6 Ψήνουμε στον φούρνο για 10 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσουν ελαφρώς, πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη, σερβίρουμε και απολαμβάνουμε!